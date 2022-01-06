Nuri Şahin'den Rosier'e tepki: O kalitedeki bir oyuncuya yakışmadı

Süper Kupa maçında Antalyaspor normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltılarda Beşiktaş'a 4-2 kaybetti. Maçın ardından konuşan Nuri Şahin, kupa seromonisi öncesi Rosier'le yaşadığı gerginlik için, "Herkesin kendi ayıbı, o kalitedeki bir oyuncuya yakışmadı" dedi.

Turkcell Süper Kupa maçında normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 geçen Beşiktaş, 9. kez kupayı müzesine götürdü.

Maçın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin açıklamalarda bulunurken kupa seromonisi öncesi Rosier ile yaşadığı gerginlik hakkında konuştu.

33 yaşındaki çalıştırıcı, "Beşiktaş'ı ve Önder hocayı tebrik ediyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Bu işin içinde kazanmak da var kaybetmek de var. Ben futbol hayatımda o kadar çok penaltı kaçırdım ki, hiçbir sıkıntı yok. Penaltı kaçmasına kızacak bir insan değilim." diye konuştu.

Rosier'le yaşadığı gerginliğin sorulması üzerine Nuri Şahin, "Maçı gölge altında bırakmak istemiyorum. Benim için kazanmaktan çok saygı önemlidir. Kazandığında, kaybettiğinde saygı göstermek önemlidir. Beşiktaş’a hiçbir şey söylemiyorum tabii ki ama bu Rosier kalitesinde bir futbolcuya yakışmadı. Herkesin kendi ayıbı, Beşiktaş'a mal etmiyorum bu olayı" açıklamalarında bulundu.