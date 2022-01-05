Beşiktaş, Süper Kupa maçında Antalyaspor'u penaltılar sonucunda 5-3 geçerek geçen sezonu 3 kupayla kapattı. Maçın ardından Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, "3. kupamız oldu, mutluyuz. Önder hocamızın da ilk kupası oldu" dedi.

Turkcell Süper Kupa maçında normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 geçen Beşiktaş, 9. kez kupayı müzesine götürdü.

Penaltılarda 1 kurtarış yapan Ersin Destanoğlu maçın ardından A Spor'a konuştu.

21 yaşındaki futbolcu, "Dört oyuncunun analizine baktım, birini kurtardım. Mutluyuz. 3. kez kupa. Önder hocanın da ilk kupası. Lig başlıyor, ikinci yarıya çok iyi şekilde hazırlanıp çok iyi maçlar çıkarmamız lazım." diye konuştu.