Beşiktaş: 0 Başakşehir: 0

Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda İstanbul Başakşehir’i ağırladı.

Yoğun yağmur yağışı altında oynanan karşılaşmada iki takım da yakaldığı pozisyonlara gole çeviremezken karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yara sarmak isteyen Beşiktaş bu skorla sahasında 2 puan kaybetti ve puanını 55 yaptı. Siyah beyazlılar bu beraberlikle birlikte ikinciliği Fenerbahçe’ye kaptırdı ve haftayı üçüncü sırada tamamladı. İstanbul Başakşehir ise puanını 44’e çıkardı.

Ntvspor'daki habere göre, zirve yarışında yara almak istemeyen Beşiktaş karşılaşmaya Günay Güvenç, Serdar Kurtuluş, Tomas Sivok, Ersan Gülüm, Ramon Motta, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Jose Sosa, Tolgay Arslan, Olcay Şahan ve Demba Ba ilk 11'i ile başlarken; İstanbul Başakşehir ise Volkan Babacan, Rızvan Şahin, Alexandru Epureanu, Yalçın Ayhan, Ferhat Öztorun, Sedat Ağçay, Mahmut Tekdemir, Marcio Mossoro, Edin Visca, Doka ve Mehmet Batdal ilk 11'i sahada yer aldı.

Beşiktaş’ın cezası nedeniyle 2 tribüne seyircinin alınmadığı ve yoğun yağmur yağışı altında oynanan karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı İstanbul Başakşehir’den geldi. 28. dakikada kaleye uzak mesafeden sağ çaprazdan Mahmut Tekdemir sol ayağıyla çok sert bir şut çekti, ancak top çok az farkla auta gitti.

Beşiktaş 33. dakikada gole çok yaklaştı. Orta sahadan aldığı topla süratle ilerleyen Jose Sosa iki rakibinden sıyrıldıktan sonra Olcay Şahan ile verkaç yaptı. Penaltı noktasının hemen gerisinde tekrar topla buluşan Jose Sosa, sağ ayağıyla yerden şutunu çekti ve top çok az farkla direğin yanından auta çıktı.



Siyah beyazlılar 41. dakikada rakip kalede çok net bir pozisyon yakaladı. Demba Ba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Gökhan Töre pasını ceza sahası içindeki Sosa'ya verdi. Sosa topun gelişine boş pozisyonda şutunu çekti, fakat kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi. Ceza sahası içi sağ çaprazına açılan topa Olcay Şahan vurdu ama Volkan Babacan iki pozisyondada geçit vermedi.

Karşılaşmanın ikinci devresine iki takım da orta sahada top kayıpları yaparak başladı. İkinci yarıdaki ilk tehlikeli atağı İstanbul Başakşehir 58. dakikada Mehmet Batdal ile geliştirdi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mehmet Batdal, Serdar Kurtuluş ve Tomas Sivok'u geçtikten sonra ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti, ancak top yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş’ta 59. dakikada Olcay Şahan yerini Cenk Tosun’a bırakırken, Oğuzhan Özyakup da Tolgay Arslan’ın yerine oyuna dahil oldu.

İstanbul Başakşehir 64. dakikada birkez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Edin Visca ceza sahası içi sağ çaprazındaki Mossoro ile girdiği verkaçın ardından sol ayağıyla yerden şutunu çekti. Günay Güvenç, topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

Beşiktaş’ın 66. dakikada geliştirdiği atakta ceza sahası içinde yaşanan pozisyonun ardından siyah beyazlı futbolcular penaltı bekledi. Sağ kanatta Jose Sosa'nın ortasına penaltı noktasının hemen gerisinde iyi yükselen Demba Ba, kafa vuruşunu yaptı, fakat defansada çarpan top kaleci Volkan Babacan'da kaldı. Siyah beyazlı futbolcular savunmanın topa elle müdahele ettiğini işaret ederek penaltı bekledi, ama hakem devam kararı verdi.

İstanbul Başakşehir 73. dakikada Beşiktaş kalesini yokladı. Ceza sahası yayının hemen sağında topla buluşan Marcio Mossoro sağ ayağıyla sert bir şut çekti, fakat kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çelmeyi başardı.

Beşiktaş son oyuncu değişikliğini 84. dakikada Serdar Kurtuluş’un yerine Kerim Frei’yı oyuna alarak kullandı. Başakşehir’de ise 70. dakikada Doka’nın yerine Cenk Şahin, 83. dakikada Mossoro’nun yerine Alparslan Erdem oyuna girdi.

Kalan sürede yoğun yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.