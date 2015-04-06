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Spor

Süper Lig 1 hafta süreyle ertelendi!

Fenerbahçe'ye yönelik silahlı saldırı sonrası liglerin ertelenmesi gündeme gelmişti

06 Nisan 2015 19:28

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından havalimanı yolunda sarı lacivertli takımı taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırı sonrası olağanüstü toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 1 hafta süreyle ertelendiğini açıkladı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Türktiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i Riva'da yer alan TFF Merkezi'nde büyük bir zirve gerçekleştirildi. 

Bu toplantının ardından saat 14.00'te Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanları, TFF Merkezi'nde Bakan Kılıç, Demirören ve Gümüşdağ ile bir araya geldi.

 

 2. toplantı yapıldı

 

Bu toplantının ardından Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanları, TFF Merkezi'nde Bakan Kılıç, Demirören ve Gümüşdağ ile bir araya geldi. Alınan karara göre;  Spor Toto Süper Lig'de maçlar 1 hafta ertelendi.   

 

Toplantı öncesi Kılıç'tan açıklama

 

Riva'daki toplantı öncesi basın mensuplarına konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, "Bugün burada gerçekletireceğimzi toplantıda tüm kulüplerimizin temsilcilerine bilgileri aktaracağız. Ayrıca inanıyorum ki burada yapılacak olan toplantıda Türk sporunun, Türk futbolunun çok daha güçlenerek yürüyeceğimiz değerlendirme olacaktır diye düşünüyorum. Sorunları masaya açıkça yatırarak, özeleştirimizi de yaparak geleceğie doğru yürüyeceğiz. İnanıyorum ki bu olaydan Türk sporu güçlenerek çıkacaktır. Burada kulüplerimize, federasyonumuza, Kulüpler Birliği'ne düşen görevler var. Bunun bilincinde göreve devam edeceğiz. Buradaki değerli başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yapılan saldırının, sadece Fenerbahçe'ye değil Türk futboluna yapıldığını düşünüyorum. " şeklinde konuştu.

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