31. haftada maçlar hafta içi oynanacak

Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırı sonrası, bir hafta ertelenen Süper Lig'te fikstürün nasıl şekilleneceği ve son hafta nasıl oynanacağı belli oldu. Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Riva'daki toplantının ardından yaptığı açıklamada, ligin beklenen tarihte bitmesi için 31. haftadaki maçların hafta içi oynanacağını duyurdu.

Yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileyen Albayrak, toplantıdan sonra şu açıklamayı yaptı:

“3.5 saat süren bir toplantı. Üzücü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Çoluğu çocuğu var, hastahanede yatıyor şoför. Fenerbahçe camiasına ve Türkiye’ye geçmiş olsun diyorum. Milli fırmayı terleten futbolcular var. Ligler ve kupalar bir hafta kaydırıldı. Yarın değil haftaya Manisa’ya gideceğiz. 31. haftada lig maçları hafta içi oynanacak. Bunların olmamasını diliyorum. Özellikle bizler yöneticiler konuşamalarımıza dikkat edersek bu olaylar aza iner. Çoluğumuzu çocuğumuzu kötü şeylerle yetiştirmemiz gerek. Türk futbolu birlik olursa ileri gider.”