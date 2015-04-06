T24 LogoT24 Logo
Spor

31. haftada maçlar hafta içi oynanacak

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Riva'da düzenlenen toplantının ardından konuştu

06 Nisan 2015 21:45

Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırı sonrası, bir hafta ertelenen Süper Lig'te fikstürün nasıl şekilleneceği ve son hafta nasıl oynanacağı belli oldu. Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Riva'daki toplantının ardından yaptığı açıklamada, ligin beklenen tarihte bitmesi için 31. haftadaki maçların hafta içi oynanacağını duyurdu.

Yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileyen Albayrak, toplantıdan sonra şu açıklamayı yaptı:

“3.5 saat süren bir toplantı. Üzücü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Çoluğu çocuğu var, hastahanede yatıyor şoför. Fenerbahçe camiasına ve Türkiye’ye geçmiş olsun diyorum. Milli fırmayı terleten futbolcular var. Ligler ve kupalar bir hafta kaydırıldı. Yarın değil haftaya Manisa’ya gideceğiz. 31. haftada lig maçları hafta içi oynanacak. Bunların olmamasını diliyorum. Özellikle bizler yöneticiler konuşamalarımıza dikkat edersek bu olaylar aza iner. Çoluğumuzu çocuğumuzu kötü şeylerle yetiştirmemiz gerek. Türk futbolu birlik olursa ileri gider.”

 

ETİKETLER

tfffikstürsüper ligabdürrahim albayrak

İlgili Haberler

Süper Lig 1 hafta süreyle ertelendi!

Fenerbahçe'ye yönelik silahlı saldırı sonrası liglerin ertelenmesi gündeme gelmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24