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Beş gün sonunda TBMM’de gündem iç güvenlik paketi

Birleşim bugün bugün saat 14.00'da toplanmak üzere kapandı

21 Şubat 2015 10:55

TBMM Genel Kurulu'nda tartışmalara ve kavgalara neden olan İç Güvenlik Paketi'nin tümü üzerindeki görüşmelere 5 günde geçilebildi. İktidar adına görüşmeleri başlatacak konuşma için iktidar vekilleri kürsü etrafında 'güvenlik şeridi' kurdu.

Geçen Salı günü İç Güvenlik Paketi'nin kanun teklifi görüşmeleri başlandı. Paketi CHP,MHP ve HDP'nin iç tüzükten doğan phaklarını kullanarak uzatmaları nedeniyle 5 günün ardından tümü üzerinden görüşmelere geçilebildi. Paketin tümü üzerinden görüşmelerine muhalefet milletvekilleri karşı çıkarken, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut tümü üzerinden söz sırası gelen milletvekilleri kürsüye davet etti. Davet üzerine HDP, CHP ve MHP'li milletvekilleri, kürsüye gelmedi. Bunun üzerine Başkanvekili Sadık Yakut, söz sırası gelen AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'yı kürsüye davet etti.

Bostancı kürsüye yürürken, başkanlık divanı önünde Sadık Yakut ile konuşan HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, Bostancı'yı görünce hızla kürsüye geldi ve onu engellemeye çalıştı. Bunun üzerine kürsünün etrafı bir anda AK Parti ve HDP'li milletvekilleri ile doldu ve iki parti milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Bostancı ise kalabalığın içerisinde kendisini çevreleyen AK Partililer arasında konuşmasına başladı. Doğan Haber Ajansı’ndan Fırat Keskinkılıç’ın haberine göre, yaşanan tartışmalar nedeniyle ise TBMM Başkanvekili Sadık Yakut birleşime 5 dakika ara verdi.

Aranın ardından birleşim tekrar açıldı ve muhalefetin tepkisine rağmen Bostancı kürsüye çıktı ve 50 saniye süren hayırlı olsun konuşmasının ardından kürsüden ayrıldı.

Birleşim bugün bugün saat 14.00'da toplanmak üzere kapandı. 

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