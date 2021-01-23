Bernie Sanders'ın yemin töreninde giydiği mont ve eldiven yok satıyor!

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın yemin törenindeki fotoğrafıyla sosyal medyada gündem olan Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın giydiği mont ve eldivenlerin satışında patlama yaşandı.



Sanders'ın senatör olarak temsil ettiği Vermont eyaletinden bir dış giyim firması ve söz konusu montun üreticisi olan Burton Snowboards şirketi, internet sitesinin son birkaç günde ziyaretçi akınına uğradığını açıkladı.

Bloomberg'ün aktardığına göre şirket, Sanders'ın yemin töreninde giydiği montun sadece çarşamba günkü satış adedinin, son 17 gündeki toplam satışın iki katından fazla olduğunu, Sanders'ınki ile aynı renkteki montun tükendiğini belirtti.

Eldiven de yok satıyor

Sanders'ın üzerindeki eldivenleri ören ve kendisine hediye eden Jen Ellis de sipariş yağmuruna maruz kaldı. Vermont eyaletinde bir kadın öğretmen olan Ellis, eldivenlerin tükendiğini açıkladı.



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Son iki başkanlık seçiminde Demokrat Parti'den aday adayı da olan Sanders, ABD'de zenginlerden daha çok vergi alınması, saatlik asgari ücretin artırılması ve herkese sağlık güvencesi sağlanması talepleriyle biliniyor.



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