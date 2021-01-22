Bernie Sanders: Sadece ısınmaya çalışıyordum

ABD Başkanı Joe Biden 'ın yemin törenindeki fotoğrafıyla sosyal medyada gündem olan Vermont Senatörü Bernie Sanders , sosyal medyada viral olan fotoğrafı hakkında, "Oturduğum yerde ısınmaya çalışıyordum" yorumunda bulundu.

Eski başkan aday adayı ve Senatör Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne atarak oturduğu pozu, ABD'deki yemin töreninin en akılda kalan görüntülerinden oldu. Sanders'ın bu fotoğrafı, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 21 Ocak'taki yemin töreninde çekildi.

İki gün boyunca bu fotoğrafın pek çok espriye konu olarak viral hale gelmesinin ardından, Sanders'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Seth Meyers'in programına konuk olan Sanders, hafızalara kazınan görüntü hakkında "Orada oturup hem sadece ısınmaya hem de neler olup bittiğine dikkat etmeye çalışıyordum" dedi.

"Çarşamba günü taşıdığın posta zarfında ne vardı?" sorusuna da gülerek yanıt veren Sanders, "Çok gizli" cevabını verdi.

Fotoğrafta Sanders'ın maske, ceket ve eldiven giymiş şekilde oturduğu görülüyordu.

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