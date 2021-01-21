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Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

Joe Biden'ın yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olarak göreve başladığı yemin töreni sonrası sosyal medyanın gündemlerinden biri Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yün eldivenleri ve maskesiyle bir sandalyede otururken fotoğraflandığı kare oldu. Twitter'de TT olan "Bernie'nin eldivenleri" fotoğrafını alan kullanıcılar, Sanders'ı çeşitli fotoğraflara ekleyerek eğlenceli kareler yarattı. İşte yemin törenindeki Bernie Sanders fotoğrafı kullanılarak oluşturulan fotoğraflar:

21 Ocak 2021 11:53

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Joe Biden'ın yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olarak göreve başladığı yemin töreni sonrası sosyal medyanın gündemlerinden biri Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yün eldivenleri ve maskesiyle bir sandalyede otururken fotoğraflandığı kare oldu. Twitter'de TT olan "Bernie'nin eldivenleri" fotoğrafını alan kullanıcılar, Sanders'ı çeşitli fotoğraflara ekleyerek eğlenceli kareler yarattı. İşte yemin törenindeki Bernie Sanders fotoğrafı kullanılarak oluşturulan fotoğraflar:

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Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

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Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

417

Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

517

Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

617

Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

717

Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

817

Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

917

Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

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Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

1117

Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

1217

Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

1317

Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

1417

Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

1517

Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

1617

Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

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Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı

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