Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
Joe Biden'ın yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olarak göreve başladığı yemin töreni sonrası sosyal medyanın gündemlerinden biri Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yün eldivenleri ve maskesiyle bir sandalyede otururken fotoğraflandığı kare oldu. Twitter'de TT olan "Bernie'nin eldivenleri" fotoğrafını alan kullanıcılar, Sanders'ı çeşitli fotoğraflara ekleyerek eğlenceli kareler yarattı. İşte yemin törenindeki Bernie Sanders fotoğrafı kullanılarak oluşturulan fotoğraflar:
21 Ocak 2021 11:53
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Joe Biden'ın yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olarak göreve başladığı yemin töreni sonrası sosyal medyanın gündemlerinden biri Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yün eldivenleri ve maskesiyle bir sandalyede otururken fotoğraflandığı kare oldu. Twitter'de TT olan "Bernie'nin eldivenleri" fotoğrafını alan kullanıcılar, Sanders'ı çeşitli fotoğraflara ekleyerek eğlenceli kareler yarattı. İşte yemin törenindeki Bernie Sanders fotoğrafı kullanılarak oluşturulan fotoğraflar:
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Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
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Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
417
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
517
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
617
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
717
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
817
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
917
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
1017
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
1117
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
1217
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
1317
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
1417
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
1517
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
1617
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı
1717
Bernie Sanders ve yün eldivenleri her yerde: Twitter kullanıcıları, yemin töreninin akılda kalan fotoğrafından eğlenceli kareler yarattı