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Berna Laçin: Cumhurbaşkanı üzülmesin diye söylemiyorlar…

“Ülkede yaşananları saklamayın Cumhurbaşkanımızdan”

04 Ocak 2017 22:38

Berna Laçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’de kimsenin hayat tarzı tehdit altında değildir” açıklamalarının ardından “Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul çocuklarının kutlamasını bile yasakladı ya… Cumhurbaşkanımız üzülmesin diye söylemiyorlar” dedi.

Laçin, “Şortlu hemşireye dayak atan serbest ya… İçki içen turistlere bile saldırıldı ya… Ülkede yaşananları saklamayın Cumhurbaşkanımızdan” dedi.

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Saray’ında 33. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşmalar yaptı. Gündeme dair tespitlerde bulunan Erdoğan’ın “Türkiye’de kimsenin hayat tarzı tehdit altında değildir” açıklaması özellikle sosyal medyada Reina saldırısı sonrası artan ‘Hayat tarzına bir saldırıdır’ iddialarına bir yanıt olarak değerlendirilirken, aynı zamanda 14 yıllık iktidarlarıyla ilgili şu tespitlerde bulundu: 

“Buradan siz kıymetli muhtarlarıma, sizlerin şahsında milletime soruyorum. Yaptığım her işin, attığım her adımın kamuoyunun gözü önünde cereyan ettiği bu uzun dönemde yaşam tarzı baskısına maruz kalan tek bir kişi var mıdır. Kim acaba “Bu ülkede ben şöyle giyinmek istiyordum da giyinemedim, şöyle yaşamak istiyordum da yaşayamadım” diyordur? Birileri sosyal medyayı kullanıyor, birileri gazetelerinde, köşelerinde hala utanmadan sıkılmadan bunları yazabiliyor. Bu yalanı, bu iftirayı, bu istismarı yapanların kendileri en başta olmak üzere kimin yediğine, içtiğine, giydiğine karışılmıştır? Herkes gibi ben de tasvip etmediğimi eleştirmişimdir, ifade özgürlüğü kapsamında söylemişimdir. Ama temsil ettiğim kamu gücünü kullanarak kimsenin hayat tarzına karışmadım.”

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