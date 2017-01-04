Bu kez Erdoğan hatırlattı; 14 yıllık AKP iktidarında, hangi söylemlerle yaşam tarzı hedef alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 33. Muhtarlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada kullandığı “Asla temsil ettiğim kamu gücünü kullanarak, kimsenin hayat tarzına müdahale sayılabilecek bir yola başvurmadım. Bu yönde bir uygulamaya asla tevessül etmedim. Kurucusu olduğum siyasi partinin de bu yönde girişimi, adımı hiçbir zaman bu noktada olmamıştır” sözleri siyasetçilerin yaşam tarzını hedef alan söylemleri gündeme getirdi.

Erdoğan, toplantısında “14 yıllık iktidarımızda yaşam tarzı baskısına maruz kalan tek bir kişi var mıdır?” ifadelerini kullanmıştı.

Bianet, 14 yıllık AKP iktidarında, başbakanlar, bakanlar ve Erdoğan tarafından yaşam tarzını hedef alan ifadeleri derledi. O ifadeler şöyle:

Sağlık Bakanı: Doğum kontrolü gibi çağdışı kalmış bir uygulamamız yok

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “doğum kontrolünün çağ dışı bir uygulama” olduğunu söylerken, Bakanlığın hizmetlerini “çağdaş üreme sağlığı” kavramı çerçevesinde yürüttüğünü açıkladı.

“Bakanlığımızın ‘doğum kontrolü’ şeklinde çağdışı kalmış bir uygulaması yoktur. Bakanlığımız ‘Çağdaş Üreme Sağlığı’ kavramı çerçevesinde hizmetlerini yürütmektedir.”

Başbakan: Kocan hiddetlendiğinde “peki” demesini bil

Başbakan Binali Yıldırım, kardeşi Eyüp Yıldırım'ın kızı Emine Yıldırım'ın nikah töreninde “evliliğin sırrı”nın “itaat” olduğunu söyledi. Evlilikte mutluluğun formülünün "peki" demek olduğunu savunan Yıldırım, şöyle konuştu:

“Evliliğin sırrı nedir biliyor musunuz? “İtaat et, rahat et. Emine, sen de havaya girme. Gökhan hiddetlendiğinde 'peki' demesini bilmelisin."

Başbakan: Hoşuna gitmeyebilir, mırıldanırsın

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da bir erkeğin bir kadına “şort giydiği” bahanesiyle saldırması hakkında 22 Eylül’de Hürriyet köşe yazarı Ahmet Hakan’a konuştu. Başbakan Yıldırım, saldırganın “normal biri olmadığını” savundu. Eğer bu durum erkeğin hoşuna gitmediyse “mırıldanabileceğini” söyledi.

Bakan Kaya: Türk kadını adam gibi ölmesini bilir

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Erdoğan’ın sözleri üzerine 19 Ekim’de Meclis’te “Türk kadını adam gibi ölmesini çok iyi bilir” dedi.

Erdoğan: Adam gibi ölmek, madam gibi ölmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenleri gezisinin ikinci durağı Rize’de konuştu:

“Bir adam gibi ölmek var, bir şey söyleyecektim ama onu söylemeyeceğim, bir de madam gibi ölmek var. Ölelim ama adam gibi ölelim.”

Erdoğan’dan: Greenpeace’çiler filan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2016’da Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni'nde HES'ler konusunda "devrim yaptıklarını" söyledi, bu konuda engellemelerle karşılaştıklarını "Greenpeace’çiler filan. Bizim Karadeniz’de zaten hep bela olmuşlardır" diye konuştu.

"Bugün çevrecilerin en çok eleştirdikleri kömür ve nükleer enerji santrallerinin kahir ekseriyeti batı ülkelerinde bulunuyor. Kömür ve nükleerle çalışan santraller olmasa batı karanlığa gömülür."

Erdoğan: Doğum kontrolüymüş, hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayışın içerisinde olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) kuruluşunun 20. Yıldönümü için 30 Mayıs 2016’da yaptığı konuşmada salondaki kadınlara ve kız çocuklarına “anne adayı” diye seslendi, "Doğum kontrolüymüş, hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayışın içerisinde olamaz" dedi.

“Nüfus planlamasıymış, doğum kontrolüymüş, hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayışın içerisinde olamaz. Rabbim ne diyorsa, Sevgili Peygamberimiz ne diyorsa biz o yolda gideceğiz. Buna bakacağız.

“Bunun içinde birinci derecede görev annelerindir. Neslin asıl sahibi annedir. Anne olduğu için cennet annelerin ayaklarının altındadır, babalarının ayakları altında değil. Onun için annelerin ayaklarının altı öpülür, orada cennetin kokusu var, orada cennet var. Babanın değil. Onun için ben siz anne adaylarından hele hele yetişmiş, kaliteli anne adaylarından ayrıca bunu da bekliyoruz.

AKP’li Belediye Başkanı: Kadından alacağımız eğitime ihtiyacımız yok

Trabzon'un Of İlçesi'nde AKP'li Belediye Başkan Vekili Halil Alireisoğlu, afet ve acil durumlarla ilgili eğitim veren müftülük çalışanı Ayşe Yılmaz’ın konuşmasına, “Sen kimsin de bize vaaz veriyorsun? Bu kadın nereden çıktı? Bu ne iş. Erkekler kadınlardan vaiz mi alırmış? Bizim kadınlardan alacağımız eğitime ihtiyacımız yok”” diye bağırdı ve mikrofonu kapattırdı. Aliresioğlu kendini “Temelde bayan olduğu için tepki gösterdim. Bayanların konuşacağı yer vardır, erkeklerin konuşacağı yer vardır” diye savundu. (3 Nisan 2016)

Meclis Eşitlik Komisyonu’nda LGBTİ’ler hakkında “yatak odası” yorumu

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun 16 Şubat 2016’daki toplantısında CHP ve HDP LGBTİ'lere yönelik ayrımcılığı dile getirdi.

AKP'li Ayşe Doğan, komisyonun "bayan ve erkeklerin iş değerlerini" konuşmak için kurulduğunu ve "Farklı grupların yatak odasındaki özel cinsiyetlerini" konuşmayacağını söylerken LGBTI’lerin toplumda oluşabilecek en büyük tehdit olduğunu iddia etti.

AKP vekili Sait Yüce’den kadın avukata: Ben sana haddini bildirmeye çalışıyorum

Meclis’te boşanmaları araştırmak için kurulan komisyonun bir toplantısında AKP Isparta vekili Sait Yüce, sunum yapmak için davet edilen Eşitlik İzleme Kadın Grubu’ndan (EŞİTİZ) avukat Hülya Gülbahar’a “Konumunuzu bilerek konuşun”, “Gidin dışarıda konuşun”, “Ben sana haddini bildirmeye çalışıyorum” gibi ifadeler kullandı. (19 Şubat 2016, Cuma)

Davutoğlu: Aileniz size eş bulamazsa bize gelin

AKP’nin Urfa mitinginde konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Şimdi işiniz, maaşınız var, aşınız var. Ne kaldı? Eş kaldı eş. Biz bu toprakların insanlarının bereketlenmesini istiyoruz, çoğalmasını ama aynı zamanda iş güç sahibi olmasını da istiyoruz. Eş lazım dediğinizde önce annenize, babanıza gideceksiniz inşallah onlar size hayırlı bir eş bulacak. Bulamazsa bize başvuracaksınız” dedi. (23 Ekim 2015)

Bülent Arınç: Kadın olarak sus!

Eski Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın Meclis’te “Toplumsal barışı tehdit eden artan terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi" için düzenlenen olağanüstü toplantıda HDP vekili Nursel Aydoğan’a “Bir kadın olarak sus” dedi.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Arınç, bu sefer de “Bir kadın olarak sus” cümlesini “Meclis disiplini gereği” söylediğini öne sürdü. (29 Temmuz 2015)

Sare Davutoğlu: Kadına şiddet demek konuyu büyütüyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Doktor Sare Davutoğlu, kadına şiddetle ilgili olarak “Ben kadına şiddet dememizin de bu konuyu büyüttüğü kanaatindeyim. Şiddeti bir bütün olarak ele almamız lazım” dedi. (Temmuz 2015)

Vali Aksoy: Eskiden ‘Kocandır, sever de döver de’ derdik, artık demiyoruz

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalıştayda konuşan Vali Hüseyin Aksoy şöyle demişti:

“Şiddete uğrayan sadece kadınlar değil, zaman zaman erkekler de şiddete uğruyor. Eşinden veya başka bir tarafta şiddete uğrayan erkeklerin ŞÖNİM’lere başvurduğunu biliyoruz. Önceki dönemlerde, şiddete uğrayıp karakola başvuran kadınlarımıza ‘Kocandır, sever de döver de’ nasihat edilerek gönderilirdi. Bugün artık bu yapılmıyor. Türkiye’de şiddet konusunda çok önemli bir değişimin yaşandığını görüyoruz.” (Ocak 2015)

Sağlık Bakanı: Kadının tek kariyeri annelik kariyeri

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yılın ilk bebeğini ziyareti sırasında üç çocukları olduğunu söyleyen bebeğin babasına "O zaman sen söz dinleyenlerdensin" dedi. “Anneler, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir. Merkeze iyi nesiller yetiştirmeye almalılar" diye konuştu. (02 Ocak 2015)

Erdoğan: Kadınla erkeği eşit konuma getirmek fıtrata terstir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlediği “Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”nde kadın-erkek eşitliği olmadığı görüşünü tekrar etti.

Eşitliği “Mağdur olanın mağdur eden seviyesine çıkarılması” olarak tanımlayan Erdoğan, “Feministlere bunu anlatamazsın” derken, “Ben annemin ayağının altını öperdim. Ayağını çekme, orası cennet gibi kokuyor, derdim. Bunu feministlere anlatamazsın!” diye konuştu. (24 Kasım 2014)

Melih Gökçek: Evi topluyorsunuz, Allah razı olsun

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kadınlara evlerde erkeklerin “her şeylerini topladıkları” için teşekkür etti.

“Sizler burada eğleneceksiniz. Fazla konuşmak istemiyorum. Özellikle evlerde bizlerin her şeyini siz bayanlar topluyorsunuz. Onun için sizlere gerçekten çok şey borçluyuz. Allah sizlerden razı olsun”. (8 Mart 2014)

Arınç: Dayanamayıp direğe çıkanlar

Bülent Arınç kahkaha açıklamasının ardından gelen eleştirilere ise şu cevabı verdi:

“O konuşmamdan bir kısım alınmış. Sadece kadınlar kahkaha atmasın dediysem akıl dışı bir iş yapmışımdır. Ama orada ahlak kurallarıyla ilgili bir konuşma yaptım. Kocasını bırakıp tatile çıkanlar, direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar... Böyle bir hayatın içinde siz olabilirsiniz, size kızmanın ötesinde acıyabilirim.” (Temmuz 2014)

Hüseyin Çelik: Öyle bir kıyafet gitmiş ki...

Beyaz TV’de bir programa katılan Hüseyin Çelik, “Dün bir kanaldaki, yarışma programında sunucu öyle bir kıyafet gitmiş ki olmaz bu yani. Kimseye karıştığımız yok ama çok aşırı. Dünyada da kabul edilemez” diye konuştu. Çelik’in açıklamasından sonra sunucu Gözde Kansu işten çıkarıldı. (Eylül 2013)

Erdoğan: Anne, baba kızının birilerinin kucağına oturmasını ister mi?

Dönemin başbakanı Erdoğan, Gezi protestoları sırasında Habertürk’te Fatih Altaylı’ya verdiği röportajda Dolmabahçe’deki ofisinden kadınların kıyafetlerini incelediğini söylemişti:

“Değerlerine önem veren anne, baba kızının birilerinin kucağına oturmasını ister mi? Dolmabahçe’de ofisimin önünden Kadıköy’den gelenlerin filan orada durumunu görüyorum. Bütün bunları gördüğüm zaman, bunlar benim aslında kendi değerlerimle uyuşan şeyler değil. Buna rağmen benim toplumumun insanıdır diyorum, giyimine kuşamına şusuna busuna karışamam diyorum…” (Haziran 2012)

Gökçek: Tecavüze uğrayan kadın ölsün

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kürtajın yasaklanmasıyla ilgili tartışmalar sırasında tecavüz sonucu gebeliklerde kürtaj konusu tartışılırken, "Anası olacak kişinin hatasından dolayı çocuk niye suçu çekiyor. Anası kendisini öldürsün" dedi. (Haziran 2012)

Bülent Arınç’tan vajina monologları

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP milletvekili Aylin Nazlı Aka'nın kürtaj tartışmasında dile getirdiği "Başbakan vajina bekçiliğini bıraksın" sözlerine karşılık, "evli bir 'bayan'ın cinsel organı hakkında açıkça konuşmasının yüzünü kızarttığını" söyledi. (12 Aralık 2012)

Erdoğan: Kadın mıdır kız mıdır?

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 2011’de bir Konya mitinginde, Hopa'daki olayları protesto etmek için tank üzerine çıkan ve polis müdahalesi sonucu kalçası kırılan Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Dilşat Aktaş hakkında “O kadın, kız mıdır kadın mıdır?" diye konuştu. (11 Haziran 2011)

Ayhan Sefer Üstün: Tecavüze uğrayan doğurmalı

1 Haziran 2012’de “Bosna'da kadınlar tecavüze uğradı ama doğurdular. Anne karnında hepsi öldürülseydi o tecavüzcülerin yaptığından çok daha büyük bir dram, suç ortaya çıkacaktı. O çocukların bir parçası da annenindir, o çocuklar masumdur. Bizde 'Babanın suçu çocuğa geçmez' diye bir anlayış var. Elbette yan etkiler ortaya çıkacaktır. Anne psikolojisinin bozulması, toplumda rahatsızlıklar vs.” diyen Ayhan Sefer Üstün, AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. (Eylül 2015)

Erdoğan’dan Münevver Karabulut cinayeti yorumu: Yalnız bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya..

Dönemin Başbakanı Erdoğan, Mnevver Karabulut cinayetinin ardından “Çocuğumuz öyle nereye giderse gitsin olmaz. Yalnız bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya..” dedi. (Temmuz 2009)

Cuma İçten'in Tweet'leri

AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, 22 Mayıs 2015'te Twitter hesabından yaşam tarzına ilişkin şu mesajları paylaşmıştı:

"İzmir'de CHP'ye oy veren kitle, radikal militanvari davranmakta ve kendisi gibi düşünmeyenlere saygı göstermemektedir."

"Belediye hizmetten ziyade kültürümüze ve değerlerimize aykırı teşkil eden sözde kültürel faaliyetler yapmaktadır."

"Alttan gelen gençlik, değerlerimize aykırı bir yaşam şekli ile yetişmekte ve kendi aileleri bile bu durumdan şikayetçi."

"CHP'li İzmirli Gençler özgürlükten anladıkları, son derece açık giyinmek, kafaya çekmek, sabaha kadar eğlenmek."

"İzmir Boşanma oranının en yüksek olduğu il neden acaba ?

"Haşhaşilerin başkenti İzmir, Neden acaba?"

“Kürtaj cinayet”

Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs 2012’de İstanbul'daki Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı'nın uygulanmasına ilişkin 2012 Uluslararası Parlamenterler Konferansı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada sezaryen doğuma karşı olduğunu ve kürtajın cinayet olduğunu söylemişti.

Erdoğan, ertesi gün de AKP Kadın Kolları 3. Olağan Kongresi'nde "Her kürtaj bir Uludere'dir' dedi ve kürtajın "milleti dünya sahnesinden silmek için sinsice bir plan" olduğunu söyledi.

“Alkol yaşam tarzı değil”

Tayyip Erdoğan 26 Nisan 2013’te Yeşilay tarafından düzenlenen Global Alkol Politikaları Sempozyumu’nda alkol kullanımının yaşam tarzı olarak savunulacak bir yanının olmadığını söyledi.

24 Mayıs 2013’te, yıllık içki tüketiminin kişi başı ortalama 1,5 litre olduğu Türkiye’de gençleri alkolden korumak adına içki tüketimi ve satışına ilişkin bir dizi yasak getirildi.

Marketlerde ve bakkallarda gece 22.00 ile sabah 06.00 arasında içki satılması yasaklandı. Film, klip ve dizilerde içkiye özendirici görüntüler yasaklandı. İçki firmalarının festival, konser gibi organizasyonlara sponsor olması yasaklandı.

28 Mayıs 2013’te Erdoğan, yasakları yasalaştıran AKP milletvekillerine teşekkür ettiği konuşmasında “Kimse alkolü bir kimlik meselesi haline getirmemelidir. Çıkan düzenleme kimsenin yaşam tarzına müdahale anlamında değildir. İçeceksen yine alkollü içeceğini al evinde iç. Yine git ne içeceksen iç” demişti.

“Kırmızı ruj yasak”

Nisan 2013’te “Yolculardan gelen tepkiler”i gerekçe gösteren THY, hosteslerin kırmızı ruj sürmesini ve saçlarını üstten toplamasını yasaklamıştı.

Femen Türk Hava Yolları’nda kabin memurlarına getirilen kırmızı ruj, kızıl ve platin sarı saç ile frapan, simli makyaj ve üstten topuz yasağını protesto etti. Femen üyeleri bu sefer bedenlerine “Benim Dudağım Benim Kararım” yazdı.

“O kadar da dekolte olmaz”

6 Ekim 2013’te bir televizyon programına katılan dönemin Başbakan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ATV’de yayınlanan bir yarışmada sunuculuk yapan Gözde Kansu’nun dekoltesinin çok açık olduğunu belirterek şunları söylemişti:

“Dün bir kanaldaki, yarışma programında sunucu öyle bir kıyafet gitmiş ki olmaz bu yani. Kimseye karıştığımız yok ama çok aşırı. Dünyada da kabul edilemez.”

Çelik’in bu sözlerinden sonra Kansu’nun işine son verilmişti.

“Kızlı-erkekli kalınamaz”

Erdoğan 5 Kasım 2013’te AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada “Denizli ilinde şahit olduk. Yurtların yetersizliği beraberinde çeşitli sıkıntılar doğuruyor. Üniversite öğrencisi genç kız, erkek öğrenci ile aynı evde kalıyor. Bunun denetimi yok. Muhafazakar demokrat yapımıza bu ters. Vali Bey’e bunun talimatını verdik. Bunun bir şekilde denetimi yapılacak” demiş ve sözlerine şöyle devam etmişti:

“Aynı apartmanın içindeki daire komşuları ihbarı yapıyor. Buralarda nelerin olduğu belli değil. Karma karışık her şey olabiliyor. Anneler babalar feryat ediyor. Bu adımlar atılacaktır. Bunlara da kusura bakmasınlar muhafazakar demokrat olarak müdahil olmak zorundayız. Bu yaşam tarzına müdahale değildir. Böyle bir sorumluluğun manen altına giremeyiz. Bu ülkede annelerin babaların kahir ekseriyetini bu işlere asla müsaade etmeyeceğini bilen insanım. Bu işte biz kararlı adım atmaya mecburuz.

Erdoğan ertesi gün Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında kendisine valilerin “kızlı erkekli” evlere müdahale yetkisi olup olmadığına ilişkin soru sorulması üstüne “Yasal değişiklikle gerekli yetkiyi alırlar” demiş ve eklemişti:

“Kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız bir farklı genç, ikisinin aynı evde kalması ne denli acaba uygun olabilir? (…) Eğer bir yasal düzenleme yapılması da gerekiyorsa biz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi yaparız. Şu an valiliklerin bu konuda inisiyatifleri varsa bu inisiyatifleri de kullanması gerekir.”

“Kadın kahkaha atmayacak”

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 28 Temmuz 2014’te AKP Bursa teşkilatının Merinos Parkı'nda düzenlediği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada “iffet”in önemine değinirken, şunları söylemişti:

“Ahlaken bir geriye gidiş var. (…) Nerede öyle yüzüne baktığımız zaman yüzü hafifçe kızarabilecek, boynunu öne eğebilecek, gözünü bizden kaçırabilecek iffet sembolü haya sembolü kızlarımız. İffet çok önemli. Kadın için de bir süstür, iffet. Erkek içinde bir süstür. Erkek de iffetli olacak. Zampara olmayacak. Kadın ise o da iffetli olacak. Mahrem-namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak, iffetini koruyacaksın.”

“1, 2, 3, 4 çocuk, gerisi Allah kerim”

2011’den bu yana kadınların üç çocuk doğurması gerektiğini ileri süren Erdoğan, en son 22 Aralık 2014’te katıldığı bir düğünde kadınların daha da fazla çocuk sahibi olması gerektiğini ileri sürmüştü.

“Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah Kerim...” diyen Erdoğan, doğum kontrolüyle Türkiye’nin neslinin kurutulmaya çalıştığını da iddia etmişti.

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