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Dünya

Berlusconi eskort kızlara Obama maskesi takmış

Küçük yaşta bir kızla para karşılığında fuhuş yapmaktan yargılananı Berlusconi'nin, eskort kızlara, ABD Başkanı Obama maskeleri taktırdığı öne sürüldü

26 Mayıs 2012 12:04

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ’nin, Fas asıllı, Ruby takma adlı Karima El Mahroug’la 18 yaşın altındayken cinsel ilişkiye girdiği ve hırsızlıktan gözaltına alındığı zaman serbest bırakılmasını sağlamak suretiyle görevini kötüye kullandığı davada tanıklar yeni iddialar ortaya attı. 

Esma Çakır'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, son olarak, Brezilyalı Marysthell Garcia Polanco, davanın görüldüğü Milano Adliyesi’ne giderek, davayla ilgili bildiklerini anlattı. Berlusconi ’nin Milano’daki konutu Villa Arcore’de düzenlenen partilere katıldığını belirten Polanco, Berlusconi ’yi güldürmek için onun hakkında soruşturmalar açan Savcı Ilda Boccasini ve ABD Başkanı Barack Obama maskeleri taktığını söyledi. 

 

Partilerde müstehcen şeyler olmuyordu

 
Polanco, partilerde kızların ’berlesque dansı’ yaptıklarını ve bunların bir hicivden ibaret olduğunu söyleyen Silvio Berlusconi ’yi destekleyerek, "Partilerde asla müstehcen şeyler yaşanmıyordu" dedi. Brezilyalı eskort ayrıca Villa Arcore’deki kadın misafirlerin, ne kendilerinin cinsel organlarına dokunulmasına izin verdiklerini ne de Berlusconi ’niye cinsel bir yakınlık göstermediklerini de anlattı. Polanco, Ruby’nin hep göbek dansı yaptığını ve onun sonradan ortaya çıktığı gibi 17 değil, 24 yaşında olduğunu zannettiklerini de söyledi.
 

Eskort kızlara 2 yılda 20 milyon euro ödedi iddiası

 
Berlusconi ’nin muhasebe işlerinden sorumlu olan Giuseppe Spinelli de tanık olarak dinlenenler arasındaydı. Spinelli, "Kızlar para istemek için beni arıyorlardı. Ben de Berlusconi ’nin isteğiyle onlara zarflar içinde paralar veriyordum" dedi.
 
Spinelli, bu şekilde 2009-2010 yılları olmak üzere, 2 yılda eskort kızlara 20 milyon Euro verildiğini açıkladı.
 
Spinelli, " Berlusconi , paraları Villa Arcore’ye peşin getirmemi istiyordu. O ne derse ben onu yapıyordum. Asla kendi insiyatifimi kullanmadım" diye konuştu. 
 

Ruby'e 9 bin euro 

 
2009 yılında toplan 7 milyon 665 bin, 2010 yılında ise 12 milyon Euro ’nun üzerinde verilen paraların sadece 2 milyon 450 bin Euro ’sunu ise Lele Mora’ya ilettiğini öne süren Spinelli, bu paralarla, kızların günlük ihtiyaçlarının yanı sıra ev kiralarının ve faturalarının ödendiğini belirterek, "Birçok kıza bu şekilde yardım ettik ve ediyoruz da. Bazı kızlar, yurtdışından geliyordu ve ne işleri ne de paraları vardı" diye iddialarını sıraladı.
 
Berlusconi ’nin adeta gizli kasası olan Spinelli, bu ödemelerin sık sık yapılır hale gelmesinden dolayı, daha sonra Berlusconi ’nin bazı kadınlara, her ay düzenli olarak banka hesaplarından para yatırmaya başladığını da aktardı. Faslı Ruby’e ise 2010 yılında sadece 9 bin Euro verildiğini belirtti.
 

Adı dolaylı olarak kokain davasında anılıyor

 
İddialar arasında, Berlusconi ’nin adı dolaylı olarak bir kokain davasında da anılıyor. İddia ise şöyle: Brezilyalı Marysthell Garcia Polanco’nun nişanlısı Carlos Ramirez de la Rosa’nın otomobilinde 12 kilo kokain ele geçirilince 8 yıl hapse mahkum edildi. Aracın, Berlusconi ’nin Lombardiya bölge meclis üyeliğine seçilmesini sağladığı eski dişçisi Nicole Minetti adına kayıtlı olmasının ortaya çıkmasının ardından haberdar edilen Berlusconi de, "Nicole’ye söyleyin derhal aracının çalındığı ihbarı yapsın" diyerek, olayı örtbas ettirmeye çalıştı.

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