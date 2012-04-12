Berlusconi’nin skandalları bitmiyor

Berlusconi’nin, takma adı Ruby olan Faslı eskortla 18 yaşın altındayken para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ve görevini kötüye kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada kilit tanıklar olarak geçen 3 kadına, toplam 127 bin Euro para verdiği ortaya çıktı.

Milano, Roma ve Sardunya Adası’ndaki evlerinde düzenlediği meşhur bunga bunga partileriyle adından sık sık söz ettiren Silvio Berlusconi, 31 Mayıs’ta görülecek olan Ruby davası öncesi tekrar gündeme geldi. George Clooney ve eski sevgilisi Elisabetta Canalis, futbolcu Cristiano Ronaldo gibi isimlerin de tanıklar arasında bulunduğu davanın 3 kilit tanığı ise, Berlusconi’nin Lombardiya bölge meclis üyeliğine seçilmesini sağladığı eski dişçisi Nicole Minetti, bunga bunga partilerine katılan ve Berlusconi’nin ev hediye ettiği iddia edilen ikizler Eleonora ve Imma De Vivo.

Corriere Della Sera’nın haberine göre, duruşmaya çok az bir zaman kala Berlusconi bu üç kilit tanığa, toplamda 127 bin Euro’luk, 4 banka havalesi gerçekleştirdi. Skandal, İtalya Merkez Bankası’nın, davanın görüldüğü Milano Adliyesi’ne durumu bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Kısa bir zaman önce eski İngiliz vergi avukatı David Mills'e, mahkemede yalancı tanıklık yapması için para ödemekle suçlandığı davadan zamanaşımı nedeniyle beraat eden Berlusconi’nin, satın alınmış tanıklar sayesinde Ruby davasından da paçayı kurtarmayı planladığı öne sürüldü.