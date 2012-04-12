T24 LogoT24 Logo
Magazin

Berlusconi’nin skandalları bitmiyor

İtalya’nın bunga bunga partileriyle ünlü eski Başbakanı Berlusconi’nin skandalları bitmiyor

12 Nisan 2012 23:10

Berlusconi’nin, takma adı Ruby olan Faslı eskortla 18 yaşın altındayken para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ve görevini kötüye kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada kilit tanıklar olarak geçen 3 kadına, toplam 127 bin Euro para verdiği ortaya çıktı. 

 
Milano, Roma ve Sardunya Adası’ndaki evlerinde düzenlediği meşhur bunga bunga partileriyle adından sık sık söz ettiren Silvio Berlusconi, 31 Mayıs’ta görülecek olan Ruby davası öncesi tekrar gündeme geldi. George Clooney ve eski sevgilisi Elisabetta Canalis, futbolcu Cristiano Ronaldo gibi isimlerin de tanıklar arasında bulunduğu davanın 3 kilit tanığı ise, Berlusconi’nin Lombardiya bölge meclis üyeliğine seçilmesini sağladığı eski dişçisi Nicole Minetti, bunga bunga partilerine katılan ve Berlusconi’nin ev hediye ettiği iddia edilen ikizler Eleonora ve Imma De Vivo.
 
Corriere Della Sera’nın haberine göre, duruşmaya çok az bir zaman kala Berlusconi bu üç kilit tanığa, toplamda 127 bin Euro’luk, 4 banka havalesi gerçekleştirdi. Skandal, İtalya Merkez Bankası’nın, davanın görüldüğü Milano Adliyesi’ne durumu bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Kısa bir zaman önce eski İngiliz vergi avukatı David Mills'e, mahkemede yalancı tanıklık yapması için para ödemekle suçlandığı davadan zamanaşımı nedeniyle beraat eden Berlusconi’nin, satın alınmış tanıklar sayesinde Ruby davasından da paçayı kurtarmayı planladığı öne sürüldü.
 

ETİKETLER

Berlusconi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24