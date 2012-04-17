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Berlusconi , striptizcilere Ronaldinho maskesi takmış

Bunga Bunga partilerine katılan Imane Fadil “Berlusconi seviştiği kadınlara para verirdi” dedi.

17 Nisan 2012 09:24

Bunga Bunga partilerine katılan Imane Fadil “Berlusconi seviştiği kadınlara para verirdi” dedi.


Hürriyet'in haberine göre, seks skandallarıyla ve yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin reşit olmayan bir kızla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla açılan davada, manken Imane Fadil, konuştu. Berlusconi’nin “Bunga Bunga” partilerine katıldığını belirten Fadil “Berlusconi bana 2 bin euro para vermişti. Evde kalıp Berlusconi ile yatanlara para veriliyordu” dedi.

Şahit olarak dinlenen Iman “Berlusconi kadınlara para veriyordu. Rahibe kılığındaki kadınların striptiz yapmalarını istiyordu. Arcore’den gelen bir kadına futbolcu Ronaldinho’nun maskesini giydirdi. Kızın üzerinde de Berlusconi’nin onursal başkanı olduğu AC Milan’ın forması vardı” dedi. Berlusconi, reşit olmayan Faslı Karima El Mahroug ile para karşılığında birlikte olduğu iddiasıyla yargılanıyor.


 

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Bunga BungapartiSilvio Berlusconimanken Imane Fadil

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