Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ikinci eşi Veronica Lario ile boşanma koşullarını pazar brunch’ında görüşerek anlaştı. Berlusconi yılda 11 milyon Euro nafaka ödeyecek ve villanın anahtarını verecek.

Hürriyet'in haberine göre, İtalyan “Nuovo” dergisinin haberine göre 2009 yılından beri bir araya gelmeyen çift çocuklarının ısrarı ile görüşmeyi kabul ederek bir mini zirve için Arcore villasında toplandılar. Daha önce yılda 43 milyon Euro nafaka dışında Belvedere villasını isteyen Veronica Lario yine yılda 11 milyon Euro ve yine oturduğu villanın sahibi olamadan ömür boyu anahtar teslimine razı oldu.

Bunun üzerine gerek Silvio Berlusconi ve Veronica Lario mahkemesine gidip dostça boşanmayı kabul ettiler. Bilindiği gibi Veronica Lario 2009 yılının Mayıs ayında La Repubblica gazetesine kendi imzası ile yazdığı makalede “İtalya’nın Başbakanı reşit olmayan kızlarla düşüp kalkıyor” diyerek Silvio Berlusconi’yi halka şikâyet etmiş ve boşanma kararı almıştı.