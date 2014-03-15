Berkin'in babasından Erdoğan'a: Oynasın diye bilye koyduk

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep mitingindeki konuşmasında Berkin Elvan’la ilgili sözlerine Berkin'in babası Sami Elvan'dan yanıt geldi. Sami Elvan, "Misket oynama zamanı. Misket oynayacak yaşta çocuk. Onun için, misket oynasın diye bilye koydu benim çocuğumun mezarına" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep mitinginde, Gezi Parkı sürecinde ekmek almaya giderken polisin attığı biber gazı fişeğinin kapsülüyle yaralandıktan sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan için "terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde yüzü poşulu bir çocuk" ifadesini kullandı. "Cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk. Ne ekmek alması, ne alakası var. Polis orada yüzü poşulu, elinde sapanla demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden anlayacak" diyen Erdoğan, Berkin Elvan'ın annesini de "mezarına niye demir bilyeler koydunuz" sözleriyle hedef aldı. Erdoğan'ın Gaziantep mitinginde öne sürdüğü bu iddialar üzerine, konuşmayı dinleyenlerin önemli bir bölümü Berkin Elvan'ın annesini yuhaladı. Erdoğan konuşmasında Okmeydanı'nda öldürülen Burak Can Kraman'ı ise "şehit" olarak nitelemişti.

Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, +1 TV’de Can Dündar’ın sunduğu Canlı Gaste programına katıldı. Sami Elvan programda Başbakan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Elvan şöyle konuştu:



“Kandan beslenen bir insanı, bu şekilde yani, başka türlü zannetmiyorum yani. Böyle bir şey yok. Yani biz evladımızı kaybetmişiz. Karşımda da acılı bir baba. Bugün ben bu babayla görüştüm. Ben de bir babayım. O da bir baba. Biz bu evlatları kolay yetiştirmedik. Bu evlatlar kolay gelmedi bu yaşa. Bizim ne şartlarda, hangi şeylerde nasıl yetiştirdiğimiz gördü mü kendisi? Biz onun gibi gidip de, onun bunun parasını çalıp da veya onun bunun şeyini yapıp da, onun bunun arsalarını yani devletin, devletin arsalarını parselleyip de evlatlarımıza yedirmiyoruz. Biz helal sütümüzü, helal paramızı yediriyoruz. "

'Bundan Başbakan maşbakan olmaz'

"Bundan Başbakan maşbakan olmaz. Şu an sizinle konuşamıyorum adamın dedikleriyle. Yani o kadar. Nasıl bir şey ben anlamadım. Böyle birşey yok ya. Bir insan, annesi. Annesi ki evladını kaybetmiş. Orada adamın konuştuğu kelimelere bak. 14 yaşındaki çocuğu sen nasıl gidip de bir başka şeylere şey yapabilirsin. Çocuk ekmek almaya gitmiş, isabet ederek, direkt nişan alarak çocuğu vurduruyorsun. Senin emir verdiğin polisler bu çocuğu vuruyor. "

'Oynasın diye misket koyduk'

"Misket oynama zamanı. Misket oynayacak yaşta çocuk. Onun için, misket oynasın diye bilye koydu benim çocuğumun mezarına. Öyle bir şey varsa, ben bilmiyorum ama görmedim çünkü o şeyle, kargaşayla yok karanfil maranfil. Biz çocuğumuzu zaten dünya, Türkiye’yi bırak dünya bir şekilde uğurladık. İnsallah o nur içinde yatacak. Benim oğlumun ismi yaşayacak. Ama o insanın benim oğlum gibi olacağını sanmıyorum zaten. Böyle bir şey olamaz zaten. Bu ülkeyi ne hale getirdiği belli zaten. Gerçi benim o kadar siyasi bilgim yok ama. Yani… Şu an dilim tutuldu konuşamıyorum sinirden. "

'İnsanları birbirine kırdırmak için... '

"Nasıl anlatayım bilmiyorum ama insanları birbirine kırdırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor bu insan. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Konuşamıyorum sinirden. "