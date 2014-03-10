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‘Berkin’i bekleyenler için polis çağırmak ancak Efkan Ala gibi bir adama yakışır’

CHP'li Hüseyin Aygün, Berkin Elvan için hastanede bekleyenlerin polisin müdahale etmesini eleştirdi

10 Mart 2014 19:46

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde geçen yıl aralıkta Rektörlük binasında eylem yaptıkları gerekçesiyle haklarında "tedbir amaçlı okuldan uzaklaştırma kararı" verilen bir grup öğrenci ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Sözlerine Berkin Elvan’ın dumuru ve hastane önündekilere polisin müdahalesiyle başlayan  Aygün,  "Bu, ancak Efkan Ala gibi adama yakışır. Tapelerden dolayı hiç utanç duymuyor ama 13 yaşındaki çocuğa yapılan bu faşist muamele için istifa etmesi lazım" dedi.

 Mersin Üniversitesi’nde,  yönetmelik değişikliğine gidildiğini ve  haklarında soruşturma açılan  öğrencilerin  10   Şubat’tan bu yana  derse giremediklerini  söyledi. Aygün’den sonra söz alan  öğrencilerden Kerem Çiçek, 2013-2014 eğitim yılı içinde, reviri ve acil müdahale birimi olmayan kız öğrenci yurdunda, "üniversite yönetiminin ihmalkarlığı" nedeniyle bir arkadaşlarının yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. Çiçek, öğrencilerinden Bahar Salim'in de yolda gerekli tedbirlerin anılmaması nedeniyle trafik kazasında öldüğünü anımsattı.

 Üniversitedeki sorunların giderilmesi için defalarca Rektörlüğe başvurduklarını, ancak olumlu yanıt alamadıklarını savunan Çiçek, bunun üzerine Rektörlük binasında eylem yaptıklarını anlattı. Çiçek, eylemin ardından 121 öğrenci hakkında soruşturma açıldığını, 27 öğrenci hakkında okuldan uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi.

 Bu uygulama ile eğitim haklarının engellendiğini ileri süren Çiçek, taleplerinin yerine getirilmesi ve cezaların kaldırılması için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Hüseyin Aygün, Gezi Parkı odaklı eylemler sırasında yaralanan ve hastanede tedavi altında bulunan Berkin Elvan'ın durumunun kötüleştiğini, 15 kilograma kadar düştüğünü belirtti.

Elvan'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde bekleyen vatandaşlara yönelik "polis şiddeti" uygulandığını iddia eden Aygün, "Bu, ancak Efkan Ala gibi adama yakışır. Tapelerden dolayı hiç utanç duymuyor ama 13 yaşındaki çocuğa yapılan bu faşist muamele için istifa etmesi lazım"  dedi.

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