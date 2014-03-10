CHP’li Umut Oran: Berkin Elvan'ı n ziyaretçileri 'terörist mi?'

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, dün ziyaret edip bilgi aldığı Berkin Elvan’ın ailesi ile hastane bahçesinde bekleyen yakınlarına, sevenlerine bu sabah polisin biber gazıyla saldırarak 10 kişiyi gözaltına almasını TBMM gündemine taşıdı.

Oran, İçişler Bakanı’na, “Berkin Elvan’a ve ailesine psikolojik destek vermek maksadıyla hastaneye ziyarette bulunmak terör faaliyeti, ziyaretçiler de “terörist” midir? Berkin’i ölümün kıyısına getiren kamu görevlisi veya zanlılar 9 aydır tespit edilememişken, acılı ailesine, yakınlarına hastanede biber gazı sıkılması kasıtlı, hasmane bir davranış değil midir?” diye sordu.

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde Umut Oran’ın değerlendirmeleri şöyle:

Hastanede biber gazı emrini kim verdi?

- Barışçıl bir şekilde toplanan vatandaşlara karşı, hastaları da etkileyebilecek şekilde hastanede ve bahçesinde biber gazı atılması emrini kim vermiştir? Hastanede, hastaları da etkileyecek biçimde biber gazı kullanımı yasak değil mi?

- Berkin Elvan’a ve ailesine psikolojik destek vermek maksadıyla hastaneye ziyarette bulunmak terör faaliyeti, ziyaretçiler de “terörist” midir? Bu kişilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülmesinin sebebi nedir?

Sarı saçlı polis memuru kim?

- Berkin Elvan ile yürütülmekte olan soruşturmada ifade veren polis memurları “gaz tüfeği kullanıp kullanılmadığını”, “kullanıldıysa kim tarafından kullanıldığını”, mensubu bulundukları gruplardan kime gaz tüfeği verildiğini bilmediklerini ifade etmiş, “çevik kuvvet kayıtları araştırılırsa o gaz tüfeğinin kime teslim edildiği ve kim tarafından kullanıldığı tespit edilebilir” demişlerdir. 16 Haziran 2013 tarihinde sabah 07.00 – 07.30 saatlerinde Okmeydanı’nda görevli polisler kimlerdir, aralarında sarı saçlı bir polis memuru bulunmakta mıdır, bu şahıs ve diğer polisler hakkında Bakanlığınızca açılmış bir idari inceleme bulunmakta mıdır?

9 aydır neden hiçbir şey yapılmadı?

- Bu tarihe kadar yapılan açıklamalarda sorumluları gösteren hiçbir delil bulunmadığına yönelik ifadelerde bulunulmuştur. İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ilgili deliller ve sorumluların bulunması için hangi adımlar atılmıştır, delillerin karartıldığı ve sorumluların saklandığı iddiaları araştırılmakta mıdır? İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün görevi bu vakanın sorumlularını bulmamışken , geçen 9 ay zarfında hiçbir sorumlunun bulunamamasının nedeni nedir?

Biber gazlı müdahale hasmane tavır değil mi?

-Berkin’i ölümün kıyısına getiren kamu görevlisi veya zanlılar 9 aydır tespit edilememişken, acılı ailesine, yakınlarına hastanede biber gazı sıkılması kasıtlı, hasmane bir davranış değil midir? Biber gazını kullanan görevlileriniz meslek tutuculuğu, dayanışması ile mi bu şekilde davranmıştır?

Ailesi ile hiç konuştunuz mu?

- Bu tarihe kadar Bakanlık olarak Berkin Elvan’ın ailesi ile herhangi bir iletişim kurulmuş mudur, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı sorulmuş mudur, kendilerine yardım edilmiş midir, bu ailenin yaşadığı ağır zararın tazmini için hangi adımlar atılmıştır?