Berkin Elvan'ın adli tıp raporu soruşturma dosyasında

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı biber gazıyla başından yaralanan ve 269 gün yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki Berkin Elvan ile ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor soruşturma dosyasına konuldu.

Raporda Berkin Elvan'ın sert bir cismin başına isabet etmesi ile aldığı yara sonucu öldüğü belirtilerek, ölümüyle ilgili üç ihtimal üzerinde duruldu. Yaranın, başına sert bir cisim isabet etmesiyle, yere düşerek başını sert bir cisme çarpmasıyla ya da bir kişinin sert bir cisimle başına vurmasıyla oluşabileceği belirtildi.

Yüksel Koç’un DHA’da yer alan haberine göre, raporda Berkin Elvan'ın, doğrudan kafatasına isabet eden sert bir cisimle öldüğü belirtilerek, "ZET veya plastik merminin duvara çarparak sekmesi veya havadan serbest düşmesi sonucunda kafaya isabet etmesinin mümkün görülmediği" görüşüne yer verildi.

Raporda ayrıca, yapılan kalp masajı sonucu göğüs kafesinde kaburga kırıkları oluştuğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından 9 Kasım 2014 tarihinde hazırlanan rapor, İstanbul Adalet Sarayı Memur Suçları Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma dosyasına girdi. Raporda, Berkin Elvan'ın 16 Haziran 2013 tarihinde başına isabet eden sert bir cisim yaralanması sonucu saat 07.37'de Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı hatırlatıldı.

Kalp masajından kaburgaları kırılmış

Berkin Elvan'ın burada iki kez ameliyat edildiği, ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı hatırlatılan raporda, "Göğüs kafesindeki kaburga kırıklarının nedeni kalp masajı kaynaklıdır" denildi.

Kafatasında iki santimlik yara

Kafatasına sert bir cismin isabet etmesi sonucu 2 santimlik kesik oluştuğu belirtilen raporun sonuç bölümünde, "Ölümün, kült kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu. Adli dosyada mevcut raporlara göre kült travmasının ZET (biber gazı silahı) fişeği kapsülü veya plastik mermi isabet etmesi sonucu olmuş olabileceği" belirtildi.

Berkin Elvan'ın başına sert bir cismin isabet etmiş olma ihtimali sonucu ölmüş olabileceği belirtilen raporda, ikinci ölüm ihtimali olarak da, Berkin Elvan'ın düşerek kafasını sert bir cisme çarpması gösterildi. Raporda, "Bir kişi kafasına sert bir cisimle vurdu" denilerek üçüncü ölüm ihtimali üzerinde de duruldu.

Kafasında oluşan yara ile kafasına isabet eden cismin özelliklerinin tespit edilemediği belirtilen raporda, "Kafatasında yumuşak doku veya kemik dokusuna isabet eden cismin özelliklerini yansıtacak bir lezyon görülmediğinden, mevcut verilerle travmanın tam olarak ne şekilde meydana geldiği hususunda tıbben ayrım yapılamadı" denildi.

Cisim doğrudan kafatasına isabet etti

Rapora göre Berkin Elvan'ın, doğrudan kafatasına isabet eden sert bir cisimle öldüğü belirtilerek, "ZET veya plastik merminin duvara çarparak sekmesi veya havadan serbest düşmesi sonucunda kafaya isabet etmesinin mümkün görülmediği" görüşüne yer verildi.

Atış mesafesi tespit edilemedi

Kafaya isabet eden ZET veya plastik merminin ateş edildiği mesafenin tespit edilemediği kaydedilen raporda, "Hedef gözetilerek ateş edilip edilmediği hususu da tıbben belirlenemediği" ve bu durumun adli soruşturmayla aydınlatılmasının uygun olduğu belirtildi.