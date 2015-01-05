Berkin Elvan 16 yaşında: Büyümez ölü çocuklar!

Gezi Parkı olayları sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulan ve 269 günlük komanın ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın 16. doğum günü olan 5 Ocak öncesinde ailesi bir yazı yayınladı.

“Berkin artık büyümüyor ve geçen zaman öldürülmüş bir çocuğun yaralarını iyileştirmiyor” diyen Elvan ailesi, Berkin'in doğum günü için bir etkinlik yapmayacaklarını ve yapılan etkinliklere de katılmayacaklarını ifade etti. Aile, "Biz sadece aramızdan ayrıldığı gün bir anma yapacağız ve mahkemenin tarihinin belli olması için çabalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Gezi direnişi sırasından yine polis şiddet sonucu yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Ahmet Atakan, Abdullah Cömert gibi gibi isimlerle de değinilen yazıda, devam eden davalardaki adaletsizlikler de eleştirildi.

Berkin’in annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve dayısı Kenan Düzen’in imzasıyla yayınlanan 'Büyümez ölü çocuklar' başlıklı yazı şöyle:

Bu ülkede tek gerçek var:

Büyümüyor ölü çocuklar

“5 Ocak 1999 Berkin'in doğduğu gündü.

16 Haziran 2013 sabahı ise devletin polisi tarafından, Okmeydanı'nda evimizin bir üst sokağında vurulduğu gün henüz 14 yaşındaydı Berkin.

11 Mart 2014 ise Berkin'in 269 gün süren yoğun bakımdaki koma halinin sona erdiği ve 15 yaşındayken hayata veda ettiği gündü...

Berkin artık büyümüyor ve geçen zaman öldürülmüş bir çocuğun yaralarını iyileştirmiyor.

Berkin'i öldürenler bugüne kadar yargı önüne çıkarılmadı. Zaten açılmış bir dava da yok... Sadece bitmeyen, bitirilmeyen, bitmesine müsade edilmeyen bir soruşturma var o kadar...

Ahmet Atakan'ın, Medeni Yıldırım'ın tespit edilmeyen ve yargı önüne çıkarılmayan failleri, olmayan mahkemeleri gibi... Gezi'de gözlerini kaybeden onlarca gencimizin sakat kalmalarına sebebiyet veren failler ve olmayan mahkemeler gibi... Okan Göçer'i, Mustafa Ali'yi, Lobna'yı öldürmek için vuranların yakalanmaması, açılmış bir mahkeme olmaması gibi...

Ethem Sarısülük'ün göstermelik bir ceza alan katili ve o katili kahraman ilan eden emniyeti saymıyoruz bile, Ali İsmail'in henüz tutuklanmamış katilleri varken, tutuklanmış olanların ise hala bir ceza almamış olması bu ülkenin bir başka büyük ayıbı...

Abdullah'ın, Hasan Ferit'in ve Mehmet'in katillerinin adeta senaryosu çok önceden yazılmış bir tiyatro oyunu sahneye konuyor gibi mahkemeler nezdinde devlet tarafından korunup kollanmaları gibi..

Bu ülkede adalet yok, hukuk yok, sanık yok, ceza yok...

Tek gerçek:

Büyümüyor ölü çocuklar.

Not: Berkin'in doğum gününde biz bir etkinlik yapmıyoruz ve yapılacak bir etkinliğe katılmıyoruz. Biz sadece aramızdan ayrıldığı gün bir anma yapacağız ve mahkemenin tarihinin belli olması için çabalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

Dostlarımızın bilgisine sunulur."