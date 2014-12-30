Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berkin Elvan anmasına katılan liselilerin davasına müdahil oldu!

İzmir Saat Kulesi önünde düzenlenen Berkin Elvan anmasında dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 11’i lise öğrencisi 13 kişi hakkında 1-3'er yıl hapis cezası istemiyle davalar açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 liseli hakkında açılan davaya müdahil oldu. Yaşı büyük olduğu gerekçesiyle 11 liseliden ayrı olarak yargılanan iki kişinin davası bu konunun sorulması için ertelendi.

Bahri Karataş’ın DHA’da yer alan haberine göre, Berkin Elvan'ı anma eyleminde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 'a hakaret ettikleri iddiasıyla 11'li lise öğrencisi 13 kişinin yargılanmasına devam edildi. Davaya konu olan olay, geçen 13 Mart'ta Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Yere serdikleri Berkin Elvan'ın fotoğrafı ve yüzlerine taktıkları maskeyle bir grup lise öğrencisi oturma eylemi yaptı.

Lise öğrencileri hep bir ağızdan 'Berkin Elvan ölümsüzdür' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı. Polis, önce öğrencilere müdahalede bulunmadı. İddiaya göre daha sonra öğrenciler, dönemin Başbakan Erdoğan ve hükümet aleyhine sloganlar attı. Polis, bu sloganlarla ilgili '155 Polis İmdat' hattına çok sayıda şikayet geldiği gerekçesiyle gençlerin önce kimliklerini topladı, daha sonra da gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 lise öğrencisi ile yaşları büyük olan Yağmur G. ve Sercan Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çocuk mahkemesinde dava

Soruşturmayı yürüten iki ayrı savcı 11'i lise öğrencisi 13 kişi hakkında "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1-3'er yıl hapis cezası istemiyle 4. Çocuk ve 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı dava açtı. İzmir 4. Çocuk Mahkemesi'nde yargılanan Endam D., Suat K., Sevinç A., Ceyda Ş., Sema D., Helin G., Yasemin Ç., Gizem K., Uğurcan Ö., Hasan Ş. ve Ali Y., hakkında açılan davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , davaya müdahil oldu. Yaşları büyük olan Yağmur G. ve Sercan Ö.'nün tutuksuz yargılandığı 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya bugün devam edildi.

Duruşmaya sanıkların avukatı İlhan Gül Kireçkaya katılırken başka gelen olmadı. Daha önceki duruşmada ifade veren sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Hakim Fuat Şenoğlu, Ankara Kriminal Polis Laboratuvar'ından gelen raporu okudu. Şenoğlu, raporda, olay sırasında çekilen fotoğraf ve görüntülerin karşılaştırıldığını, sanıklardan Sercan Ö.'nün çeşitli sloganları söyleyen grupta yer aldığını ve sloganlara eşlik ettiğini, Yağmur G.'nin ise sadece 'Katil devlet hesap verecek' sloganına eşlik ettiğini belirtti.

Sanıkların avukatı İlhan Gül Kireçkaya gelen raporu kabul etmediklerini, CD'yi tamamen inceleyip ve izlediklerini, görüntülerde slogan attıran kişilerin sivil polis memuru olduğunu düşündüklerini, ayrıca çevredeki polisleri de kendisinin tespit ettiğiini, suç durumunda çevredeki polislerin müdahale etmesi gerektiğini, müvekkillerinin hakaret sözlerini söylediğine dair her hangi bir görüntü ve kaydının olmadığını öne sürdü.

Kireçkaya, o sözler söylenmiş bile olsa bunun hakaret suçunu oluşturacak söylem olmadığını, bu sözlerin 'Demokratik eleştiri' bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Hakim Fuat Şenoğlu, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davaya müdahil olarak katılıp katılmayacağının sorulması için Başbakanlık Hukuk Müşavirliği'ne tebligat çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Toplam 11 öğrencinin yargılandığı 4'üncü Çocuk Mahkemesi'ndeki davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahil olduğu ve bu duruşmanın daha önce görülüp ertelendiği belirtildi.