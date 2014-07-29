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Beren Saat ve Kenan Doğulu evlendi!

Beren Saat ve Kenan Doğulu, Los Angeles'ta Belçim Bilgin, Kıvanç Tatlıtuğ, Hilal Saral gibi ünlü isimlerin de katıldığını bir nikahla dünya evine girdi

29 Temmuz 2014 14:42

Yaklaşık 2.5 yıldır birlikte olan oyuncu Beren Saat ile müzisyen sevgilisi Kenan Doğulu, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen muhteşem törenle evlendi. İkili, önce Santa Monica’da Pasifik Okyanusu kenarındaki bir malikanenin bahçesinde kına gecesi düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan kınada, konuklara ‘Oynamaya geldik’ yazılı çikolatalar dağıtıldığı. Davette gelin adayının yakın dostları Belçim Bilgin, Kıvanç Tatlıtuğ, Hilal Saral ile Ece Yören de katıldı. Saat ile Doğulu, ardından düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Çift, kına ve nikah töreniyle ilgili detaylara sosyal medyada yer vermezken, dostları Instagram'dan paylaşımda bulundu. 
 

Konuklara kırmızı yüzük
 

Santa Monica'daki kına gecesi, Türk geleneklerine uygun şekilde yapıldı. 'Kırmızı konseptli' gecede, konuklara kırmızı gül şeklinde yüzükler dağıtıldı.   

 

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