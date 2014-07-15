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Beren Saat, Kenan Doğulu’nun kıskançlığından mı Kösem Sultan’a ‘evet’ diyemiyor?

Beren Saat’in ‘Kösem Sultan’ dizisi için başrol teklifi aldığı, ancak nişanlısı Kenan Doğulu’nun kıskançlığı nedeniyle projeye ‘evet’ demekte kararsızlık yaşadığı iddia edildi

15 Temmuz 2014 13:20

YAPIM şirketi Tims Prodüksiyon’un “Muhteşem Yüzyıl”dan sonra çekmeyi planladığı yeni Osmanlı dizisi “Kösem Sultan”ın başrolü için Beren Saat’in adı geçiyor. Saat’in Tims Prodüksiyon’un patronu Timur Savcı’dan aldığı rol teklifine sıcak baktığı, ancak nişanlısı Kenan Doğulu’nun kıskançlığı nedeniyle “evet” yanıtını vermekte tereddüt yaşadığı öne sürülüyor.

Zelal Özalp’ın Radikal’de yer alan haberine göre, magazin kulislerinde konuşulanlara göre; iddialı bir dizide rol almak isteyen Beren Saat, “Kösem Sultan” için gelen başrol teklifinin ardından Kenan Doğulu’yla görüştü, fikrini sordu. Doğulu, senaryosunda öpüşme sahnelerinin bulunduğu dizide oynamasına olumlu bakmasa da kararı nişanlısına bıraktı. Ancak Doğulu’nun mutsuzluğunu fark eden Saat, teklife sıcak bakmasına rağmen Timur Savcı’ya bir süre düşünmek istediğini söyledi.Ünlü oyuncu, Savcı’ya son kararını düğününden sonra bildirecek.

Kenan Doğulu, daha önce de “Benim Dünyam” filminde Beren Saat ile Uğur Yücel’in öpüşme sahnesinin çekileceği gün setin bulunduğu Büyükada’yı terk ettiği haberleriyle gündeme gelmişti. Tanıtım filmi “Muhteşem Yüzyıl”ın final bölümü sırasında ekrana gelen “Kösem Sultan”, 1,5 yıl sonra yayına girecek.

 

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