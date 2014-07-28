Beren Saat'in kınasından ilk fotoğraflar
28 Temmuz 2014 16:54
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Beren Saat ve Kenan Doğulu bayramın ikinci günü Los Angeles'ta evlenecek.
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İkilinin düğününe katılmak için çok sayıda ünlü isim de ABD'ye gitti. Bu isimler arasında bulunan Ece Yönenç, Beren Saat'in kına gecesinden fotoğraflar paylaştı.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve sevgilisi Başak Dizer'le fotoğrafını yayınlayan Yönenç, kına gecesine ait de bir fotoğraf paylaştı.
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Senarist Ece Yönenç, Kıvanç Tatlıtup ile çektiği 'selfie'yi de paylaştı
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Kıvanç Tatlıtuğ'un sevgilisi Başak Dizer, Ece Yönenç ile...
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Kına gecesine katılan Belçim Bilgin de bu fotoğrafı paylaştı
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