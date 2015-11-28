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Beren Saat, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'e ne zaman dahil olacak?

Saat'in, sekizinci ya da dokuzuncu bölümünde katılması beklenen dizinin planlamasında değişiklik oldu

28 Kasım 2015 12:21

‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ kadrosuna 8'inci ya da 9’uncu bölümde dahil olması planlanan oyuncu Beren Saat'in diziye 2 bölüm önceden gireceği öğrenildi. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu köşesinde, Beren Saat’in önümüzdeki hafta dizinin setine ilk kez dahil olacağını yazdı.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet’te “Beren Saat, Kösem’e iki bölüm erken girecek” alt başlığıyla yayımlanan (28 Kasım 2015) yazısı şöyle:

Kösem Sultan’da Beren Saat’in diziye 8’inci hatta 9’uncu bölümde girmesi planlanıyordu... Dizinin henüz ilk 3 bölümü yayınlandı... Dizinin gidişatına göre Beren ya daha erken ya daha geç girecekti diziye... Öğrendiğime göre erken girmesine karar verilmiş... Önümüzdeki hafta Beren Saat ilk kez Kösem’in setine dahil olacak ve dizinin kadrosuna katılacak... Beren’in olduğu bölümler de 7’nci, yetişirse 6’ncı bölümden itibaren ekrana gelmeye başlayacak. Hatta çekimler erken başladığı için Beren Saat, Los Angeles seyahatini ertelemek zorunda kalmış... Dün gazetecilerin sorularına yanıt vermemesi bu yüzdendir...

 

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