Beren Saat-Kenan Doğulu çifti yeni işlerini şarkı söyleyerek kutladı

Kenan Doğulu, Beren Saat, Abdullah Burnaz ve Mehmet Mutlu ortaklığında Dine & Live konseptiyle kurulan BİS, geçen cumartesi İstanbul ve Ankara’dan gelen misafirlerini ağırladı.

BİS’in davet gecesine Yasemin-İzzet Özilhan, Eda-Sarp Evliyagil, Fırat Çelik, Mustafa Ceceli, Beyza Şekerci-Engin Hepilerive Ece-Ozan Doğulu, Zeynep-İlker İnanoğlu ve Ahmet San gibi iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren Bis sahnesinde Kenan Doğulu, Fuat Güner ve Bora Uzer ile düet yaptı.