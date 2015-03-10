Beren Saat'ten tüp bebek açıklaması: Psikolojik şiddet de bir şiddet türüdür!

Oyuncu Beren Saat hakkında çıkan 'tüp bebek tedavisi görüyor ve hamile kaldı' Instagram hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. “Psikolojik şiddet de bir şiddet türüdür! Hamilelik benimki gibi zayıf bir vücutta zaten uzun süre saklanabilecek bir haber değil, olunca nasılsa öğrenirsiniz...” ifadelerini kullanan Saat’in açıklaması şöyle:

"Dedikoduyu çekiştirerek uzatmak, üstüne mutlaka süslemeler yapmak, adını bomba haberle değiştirip legalize etmek, yakın sayılan insanların bile dürüstçe bana sormak yerine dedikoduları duymayı beklemesi artık kabak tadı verdi. Çıkan her haberi doğrulama ya da düzeltme kaygısı taşıyan ünlülerden hiç olmadım çünkü çok umrumda olmadı. Ağzımdan ömrümde çıkmamış avamlıkta cümleler, erkeklerle arada cinsellik olmadan ilişki kuramayacağımın zannedilmesi, rakibelerime olan hasetim filan hep bu haberleri yapan beyinlerin ürünleriydi. Sevgililiğimizin ilk aylarından beri çıkan kim bilir kaçıncı hamilelik haberi; yine de hiç bir şeyi düzeltme ihtiyacı duymuyorum. Sadece atmaca gibi saldırmayı biraz durdursanız; bu haberi yapmanın reklam meraklısı bir hastanenin, hasta haklarını hiçe sayarak bilgi sızdırma suçu işliyor olabilme ihtimaline iştirak etmek olduğunu anlasanız; böyle haberlerin önce çekirdek aile içinde kutlanma ve sonra yakınlarına kendileri tarafından haber verebilme hakkını çiğnemek olduğunu idrak edip saygı gösterseniz; hem suç ortaklığı etmemiş hem de daha insani davranmış olursunuz. Bu haberler de diğer haberler gibi yine umrumda değil. Ama mesleki refleksim gereği empati kurmadan geçemiyorum; başka bir kadın olsam bu süreçte çok incinebilirdim. Belki bu not başka kadınlara verebileceğiniz psikolojik zararı azaltır. Psikolojik şiddet de bir şiddet türüdür! Hamilelik benimki gibi zayıf bir vücutta zaten uzun süre saklanabilecek bir haber değil, olunca nasılsa öğrenirsiniz... Sevgiler..."