Deniz Akkaya'dan Beren Saat'e: Tacizi açıklamanın kime ne yararı var?

Deniz Akkaya, Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından kadınların sosyal medeyada uğradıkları tacizleri anlatmalarına ilişkin "Sürekli tacizcilerden bahsedilmesi belki de ünlü olmaya çalışan bazı psikopatları heveslendiriyor" dedi.

Oyuncu Beren Saat'in yaşadığı tacizleri anlattığı yazısını da yorumlayan Akkaya "Bunları açıklamak ne kadar sağlıklı, kime ne yararı var?" ifadelerini kullandı.

‘Bu konuları psikiyatristler değerlendirsin’

Deniz Akkaya, Özgecan cinayetinin ardından bir kız çocuğu annesi olarak kaygılandığını söyledi. "Bağnaz bir bakış açısı hakim. Medeni kanunu İsviçre'den aldık ama zihniyet olarak hiçbir şey almadık" diyen Akkaya, Özgecan cinayetinin ardından Beren Saat'in başına gelen tacizleri anlatmasını ise şöyle değerlendirdi:

"Bunları açıklamak ne kadar sağlıklı, kime ne yararı var? Bu tip konuları psikiyatristler değerlendirmeli. Belki de sürekli onlardan bahsedilmesi ünlü olmaya çalışan bu psikopatlara yol gösteriyor! Bu şekilde deşifre olmak utanç vericiyken, o adamın kafası normal çalışmadığı için böyle düşünüyor olabilir."

Beren Saat ne demişti?

"Uyku tutmaz bu gece, gözler dolar taşar boşalır... Yine yürüsek Taksim'de ne değişecek??... Kadın her geçen yıl daha değersiz bu ülkede... Biliyorum daha da sertleşecek her şey... Yine hafifletme, yine kadında suç arama, yine bulunur bir bahane... Yine aşağılanma... Yine mide bulantısı....

Kadın olmak zor, güzel bir kız olmak çok zordur ülkemde... Bugün o güzel yüze baktıkça neler neler geçiyor aklımdan: İlkokulda etek açmayı oyun yapan sınıf arkadaşlarımın hedefi olmak, okul eteğiyle eve yürürken yediğim onca laf, dersane dönüşü karanlıkta hızlanan adımlarım, göğsüme bastırdığım kitaplarım, taksilerin arkayı izlemek için ayarlanan aynaları, çıkma teklifini kabul etmediğim için canımı acıtan okul arkadaşlarım, ev telefonundan yapılan sapık konuşmalar, peşimden apartmana girip 15 yaşındaki bana ereksiyon halindeki cinsel organını gösteren o çoçuğun yüzü, ellerim titreyerek eve kaçışım ve bunu kimseye anlatmayışım, popomu hem de bir kanal gecesinde elleyen sarhoş bir kanal yöneticisiyle tartışmam, sevgilisi olmamamı gururuna yediremeyen partnerler, arkadaşımın evinde tuvalete dalıp zorla dudaklarıma yapışan bir oyuncuyu itişim, mesleğim yüzünden yaftalanışım, aylarca peşimden koşan birini sanki ben sevgilisinden ayırmışım gibi tam sayfa haber yapışları, gizlice çakallıkla çekilip servis edilen göğüslerimin silüeti davası mavası, bilir kişi raporu lehime çıkınca geri çekilen davaya kocası araya girdi barıştırdı haberi, daha bugün fermuarım açık kalmış haberleri, aman ne önemli !!!