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'Beren Saat ile Kenan Doğulu Galata Kulesi'nde evlenecek'

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu'nun nikah için seçtikleri mekanın belli olduğu ileri sürüldü

26 Şubat 2014 14:58

Bir süre önce nişanlanan Beren Saat ile Kenan Doğulu evlilik töreni için Galata Kulesi'ni seçtiği iddia edildi.

Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında yaptırılan 1500 yıllık tarihi Galata Kulesi, Yeşilçam'ın yeni 'kraliçesi' Beren Saat ile pop müziğin 'kralı' Kenan Doğulu'nun düğününe ev sahipliği yapacağı ileri sürüldü.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Bir süre önce aile arasında sessiz sedasız nişanlanan Saat ile Doğulu, otantik bir düğün yapmak istedikleri için kendilerine önerilen birçok mekan arasından Galata Kulesi'ni seçti.

 

Bir nikah masası kurulacak

 

Kulenin tepesindeki restoranda gerçeleşecek düğün töreni için bir organizasyon firmasıyla anlaşan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, nisan ayının ikinci haftası nikah masasına oturacak. Saat ile Doğulu, restoranın Boğaz ve Haliç'i gören penceresinin önüne kurulacak dev nikah masasında hastalıkta-sağlıkta ölüm onları ayırana kadar

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