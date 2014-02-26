'Beren Saat ile Kenan Doğulu Galata Kulesi'nde evlenecek'

Bir süre önce nişanlanan Beren Saat ile Kenan Doğulu evlilik töreni için Galata Kulesi'ni seçtiği iddia edildi.

Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında yaptırılan 1500 yıllık tarihi Galata Kulesi, Yeşilçam'ın yeni 'kraliçesi' Beren Saat ile pop müziğin 'kralı' Kenan Doğulu'nun düğününe ev sahipliği yapacağı ileri sürüldü.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Bir süre önce aile arasında sessiz sedasız nişanlanan Saat ile Doğulu, otantik bir düğün yapmak istedikleri için kendilerine önerilen birçok mekan arasından Galata Kulesi'ni seçti.

Bir nikah masası kurulacak

Kulenin tepesindeki restoranda gerçeleşecek düğün töreni için bir organizasyon firmasıyla anlaşan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, nisan ayının ikinci haftası nikah masasına oturacak. Saat ile Doğulu, restoranın Boğaz ve Haliç'i gören penceresinin önüne kurulacak dev nikah masasında hastalıkta-sağlıkta ölüm onları ayırana kadar