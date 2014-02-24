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Kenan Doğulu ile Beren Saat nişanlandı

İntikam dizisinin final yapmasının ardından Beren Saat, 2 yıldır birlikte olduğu popçu sevgilisi Kenan Doğulu ile nişanlandı.

24 Şubat 2014 10:34

2 yıldır birlikte Kenan Doğulu ile Beren Saat, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, dün akşam nişan yüzüklerini taktı.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Beren Saat-Kenan Doğulu çifti dün akşam Çubuklu’daki Balıkçı Abdullah’ta nişan yemeği düzenledi. Yemekte ailelerin yanı sıra çiftin yakın arkadaşları da hazır bulundu.

50 kişinin davetli olduğu gecede Beren Saat’i yakın dostu Belçim Bilgin ile eşi Yılmaz Erdoğan yalnız bırakmadı.

Mekan, nişan dolayısıyla kapatılırken içeriye gazeteciler alınmadı.

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