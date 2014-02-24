Kenan Doğulu ile Beren Saat nişanlandı

2 yıldır birlikte Kenan Doğulu ile Beren Saat, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, dün akşam nişan yüzüklerini taktı.
Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Beren Saat-Kenan Doğulu çifti dün akşam Çubuklu’daki Balıkçı Abdullah’ta nişan yemeği düzenledi. Yemekte ailelerin yanı sıra çiftin yakın arkadaşları da hazır bulundu.
50 kişinin davetli olduğu gecede Beren Saat’i yakın dostu Belçim Bilgin ile eşi Yılmaz Erdoğan yalnız bırakmadı.
Mekan, nişan dolayısıyla kapatılırken içeriye gazeteciler alınmadı.