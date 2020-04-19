Beren Güney, adı Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını söylediği mesajlarını paylaştı

Futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Instagram fenomeni Beren Güney, ünlü oyuncu Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açtığı söylenen eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını söylediği mesajlarını paylaştı. Güney, takipçilerinin mesajların photoshop olduğunu söylemesi üzerine, telefonundan ekran kaydına aldı.

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Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da defalarca estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Beren Güney, adı Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri’nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajlarını paylaştı. Güney'in paylaştığı mesajlarda tarihin ne zaman olduğu görünmüyor.

Güney'in paylaşımı şöyle:

Beren Güney, photoshop iddialarına ise paylaştığı videoyla cevap verdi: