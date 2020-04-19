Aslı Enver aradığı aşkı Kerem Tunçeri'de buldu

Ünlü oyuncu Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtı.

Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisine nokta koyan Aslı Enver sonunda aradığı aşkı buldu. 2. Sayfanın iddiasına göre; eski ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başladı.

İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanıştı ve kısa süre sonra da birlikte olmaya başladı.

Bir aydır birlikte olan çift koronavirüs salgını sonrası telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.