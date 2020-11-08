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Berat Albayrak'ın istifasına CHP'den ilk yorum: Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil

08 Kasım 2020 22:52

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardıdan, "Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil" dedi. 
 
Berat Albayrak'ın Instagram hesabından Bakanlık görevinden istifa ettiğini ve siyaseti bıraktığını  duyurmasının ardından resmî bir açıklama yapılmazken, CHP'den ilk yorum Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. 
 
Ülkenin ekonomik buhranda olduğunu belirten Öztrak, "Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil" yazdı. 
 
 
 
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