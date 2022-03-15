Benzin ve motorine indirim geliyor

16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.

NTV'nin sektör kaynaklara dayandırdığı haberine göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.

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Geçen hafta akaryakıta üst üse 6 kere zam yapılmıştı. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 20,44 lira, İstanbul'da 20,35 lira, İzmir'de 20,46 lira olmuştu. Ayrıca, Ankara'da motorinin litre fiyatı 22,90 lira, İstanbul'da 22,82 lira, İzmir'de 22,90 liraya olmuştu..

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