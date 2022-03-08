Akaryakıtta üst üste 6 iş günü zam yapıldı; 6 ayda benzin yüzde 162, motorin yüzde 212 oranında zamlandı!

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1,07 lira, motorinin litresine 1,59 lira zam geldi.

Söz konusu zamla birlikte Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

Akaryakıtta üst üste 6 iş günü zam

Bloomberg HT'nin haberine göre; son 6 ayda benzin yüzde 162 zamla 20.33 TL’ye, motorin yüzde 212 zamla 22.81 TL’ye yükseldi.