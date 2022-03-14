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Ekonomi

EPDK, akaryakıt sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı

Fiyat artışlarının satışlara etkisinin değerlendirildiği bir zirve olacak

14 Mart 2022 11:40

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere 16 Mart Çarşamba günü sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı.

NTV'de yer alan habere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak. Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.

Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.

Mustafa Yılmazakaryakıtsektörtoplantı
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