Petrol fiyatları 100 doların altına geriledi

Petrol piyasalarında gerileme son 14 yılın zirvesini gördüğünden beri yüzde 20'ye yaklaştı.

ABD tipi ham petrol vadelileri 2008’den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünden beri yüzde 20’ye yakın değer kaybederken 100 doların altına geriledi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’de Covid-19 vakalarının tekrar yükselişe geçmesi ve Rusya-Ukrayna arasında yapılan ateşkes görüşmelerinde sağlanan ilerlemeler gibi beklenmedik gelişmeler bu gerilemede en büyük etkenler olarak öne çıktı.



Rus petrol tedarikinde yaşanan bozulmalar hali hazırda sıkılaşmış olan piyasanın daha da sıkışmasına neden olurken OPEC ve diğer üreticiler hızla davranarak tedarikte bir sorun olmayacağı mesajını verdiler.

Çin’in en büyük şehir ve ekonomik bölgelerinden görülen ve gittikçe büyümeye başlayan omikron vakaları ülkenin sıfır vaka stratejisine önemli bir engel olarak öne çıkıyor.



Çin yönetimi son dönemde ülkenin finansal sistemine daha fazla destek sağlayarak ve yuan için daha düşük bir değer belirleyerek ekonomiyi desteklemeyi amaçlıyordu.