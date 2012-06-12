'Ben bakanım, sen bittin, seni öldüreceğim' sözleri yargıda

Eski bakan Kürşad Tüzmen ile 'El Tüzmen' kitabının yazarı CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın arasında havalimanında başlayan, bir düğündeki yumruklaşmayla devam eden husumet yargıya intikal etti.

Düğünde kafa attığı öne sürülen Ayaydın’ın oğlu Gökhan Ayaydın’ı Tüzmen şikayetçi olunca savcılık ifadeye çağırdı.

Avukatı Deniz Aksoy ile Esat Polis Merkezi’nde şüpheli sıfatıyla ifade veren Ayaydın, Akşam gazetesinden Nurettin Kurt'un haberine göre özetle şunları söyledi:

"Şikâyetçi Kürşad Tüzmen’i tanırım. Milletvekili olan babam Aydın Ayaydın ile daha önce hukuki davalardan dolayı sorunları olduğunu biliyorum.

Olay gecesi düğün için oteldeydim. Tüzmen, babamın masasına geçerken beni fark etti ve gözleri ile beni masaya oturuncaya kadar takip etti. Sonra görme açısı olmamasına rağmen sandalyesini bize çevirerek oturdu. Alkol alıp bize doğru tahrik edici ve aşağılayıcı bakışlarla bakmaya başladı.

Babam, Tüzmen’in davranışlarından rahatsız olarak tatsız bir olaya sebebiyet vermemek adına düğünden ayrıldı, eve gitti. Ayrılırken de bizi odalarımıza çıkmamız ve fazla oturmamamız için uyardı.

Oyun için piste çıktık, küfrederek itti. Yanındaki bayanları masaya gönderdi, kendisi pistte yalnız kaldı. Sonra bana doğru yaklaştı, önümde bir tur attıktan sonra üzerime yürüdü. Bana hitaben, ‘Babana ve ailene zaten hürmetlerimi sundum sen de önümden çekil’ diyerek beni itmeye kalktı; ‘O... çocuğu senin a... av... s... m, ben bakanım, sen bittin, seni öldüreceğim’ diyerek tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Sonra karşılıklı vuruşmaya başladık. İkimiz de yere düştük, sahnenin ortasında olduğumuz için herkes bizi ayırmak için üzerimize çullandı. Bu esnada ‘karizmamı çizdin seni vurduracağım’ diyerek tehditlere devam etti. Tüzmen bana ben ona vurdum. Yanımda kesinlikle iki-üç kişi yoktu.

Sonra dışarı çıkıp bir sigara içtim. Lobide otururken Tüzmen’i yine gördüm. Üzerini değiştirmişti. Olay yerinden kesinlikle ayrılmadım, odama çıktım ve hep odamdaydım. Ben kesinlikle alkol almadım. Tüzmen alkollü idi. Tüzmen’den davacı ve şikâyetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum.”

Ayaydın, ifadenin ardından savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Tüzmen ringe davet etti

Tüzmen de, dün Ankara Adliyesi’nde adli tabiplikten şikayetiyle ilgili sağlık raporu aldı. Tüzmen, “Suç duyurusunda bulundum. Aydın, Gökhan ve Yalçın Ayaydın’ı ringe davet ediyorum. Üçü bir olsun, ben tek başıma olayım, dövüşelim” dedi.