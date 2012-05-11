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Eski bakan Tüzmen ile CHP'li Ayaydın Esenboğa'da yumruklaştı

Eski bakanlardan Kürşad Tüzmen ile CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, CHP’li vekil Ercan Cengiz’in önünde dün yumruk yumruğa kavga etti

11 Mayıs 2012 16:21

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile CHP Milletvekili Aydın Ayaydın Ankara Esenboğa Havalimanı'nda VIP kısmında yumruklaştılar. Ayaydın, ''Yumruklaştığımız doğru ama iddia edildiği gibi kaşım açılmadı'' dedi.

Başkent Havaalanı VIP otobüsünde yumruklar konuştu. Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'ın haberine göre; eski bakanlardan Kürşat Tüzmen ile CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, CHP’li vekil Ercan Cengiz’in önünde dün yumruk yumruğa kavga etti.
 
Aydın Ayaydın, dün İstanbul’a gitmek için CHP İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz ile VIP otobüsüne bindiğini belirterek, otobüste Kürşad Tüzmen’in oturduğunu gördüğünü söyledi. Kendisiyle hiç konuşmadan yerine geçtiğini belirten Ayaydın olayı şöyle anlattı:

“Uçağa bineceğim için ıPad’imi kapatmak için açmıştım ki bir anda Tüzmen üzerime çullandı. Kendisinin yolsuzluklarını anlattığım 'El Tüzmen' adlı kitabı yazmıştım. Bu kitap sonrası bakanlıktan alındı, bir daha vekil de olamadı. Bana ‘Senin yüzünden siyasi hayatım bitti’ diye saldırdı. Ben de kendisine karşılık verdim. Evet yumruklaştık ama bugün bir gazetede iddia edildiği gibi kaşımın açıldığı, ambulans geldiği falan doğru değil.

O sırada VIP görevlileri geldiler, bizi ayırdılar. Bana ‘erkeksen aşağı in’ dedi ve beni düelloya davet etti. Ben de kabul ettim ve indim. Ama o inmedi. Otobüs hareket etti. Onu uçağa götürdü, ben ise aşağıda kaldım. Bir sonraki uçakla da İstanbul’a gittim”

Aydın Ayaydın, söz konusu kitabı yazdıktan sonra bir kaç kez Tüzmen ile karşılaştıklarını ve hiç konuşmadıklarını ancak dün ilk kez birebir karşılaştıklarını söyledi.


Tüzmen: Hürmetimi sundum


Aysel Alp'e konuşan Kürşad Tüzmen ise olayı şöyle aktardı:

“Kendisine hürmetlerimi (!) sundum. O da bana karşılık verdi. Sonra uçağa gittim. O  ise ayağı mı kaymış ne olmuş, düşmüş. Düşünce de kaşı mı yarılmış ne olmuş, bilmiyorum. Yoksa aşağı in deyip inmemişim falan doğru değil.”

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