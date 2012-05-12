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Kürşad Tüzmen: Ayaydın'ın anasına, avradına hürmetlerimi sundum

Kürşad Tüzmen, Ankara'da havalimanında VIP otobüsünde CHP'li Aydın Ayaydın'la aralarında çıkan kavga ve yumruklaşma hakkında konuştu

12 Mayıs 2012 17:59

 

Eski Bakan Kürşad Tüzmen, Esenboğa VİP Salonu'nda kendisini dövdüğünü iddia eden CHP vekili Ayaydın hakkında "Anasına ve avradına hürmetlerimi sundum. Sonra yere düştü ve kaşı yarıldı" dedi.
 
Türkiye, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın VİP Salonu'nda eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ı dövdüğünü TAKVİM'den öğrendi. Bu konuyla ilgili konuşan Ayaydın, "Biz kapıdan geçip otobüse bindik. Bu sırada daha önce hakkında El Tüzmen adlı bir kitap yazdığım Kürşad Tüzmen'in de otobüste olduğunu gördüm. Bir dakika sonra Tüzmen bana saldırdı. Bunun üzerine ben de kendisine yumruk attım ve diğer koltuğa yuvarlandı. Ayağa kalktı ve benim yüzünden siyasi hayatının bittiğini söyledi" yorumunu yaptı.
 

'Baktım anlamıyor!'

 
Takvim'e konuşan Tüzmen ise, sert açıklamalar yaptı: Ben, kendisine, değerli bir milletvekilini Türk toplumuna kazandırdıkları için anasına avradına hürmetlerimi sundum. Arkadaşımız da baktım anlamıyor. Döndüm, uçağa bindim. Benden sonra ayağı kaymış düşmüş, kaşını yarmış. Kendisi benimle ilgili yalan yazdı. 4 dava kazandım, birini kaybettim. O da nöbetçi hakime götürdü. Sonra da zaten çalıştığı gazetelerden kovuldu. Ben şerefsiz lafını sadece Türkiye'nin ekmeğini yiyip, okullarında okuyup, sonra da öğretmenine, güvenlik gücüne kurşun sıkanlar için kullanırım. Siyasi hayatımı o mu bitirmiş? Siyasi hayatım AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) devam ediyor. Siyasi hayatımı, ben istersem bitiririm."

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