Aydın Ayaydın'ın oğlu Kürşad Tüzmen'e kafa attı

Eski Bakan Kürşad Tüzmen ile milletvekili Aydın Ayaydın arasında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan kavganın ardından Ayaydın'ın oğlu Gökhan Ayaydın, eski bakan Tüzmen'e kafa attı.

Eski Bakan Tüzmen ile Aydın Ayaydın arasındaki kavga dün akşam Ankara Sheraton Oteli'nde devam etti. Takvim Gazetesi'nden Şerife Güzel'in haberine göre, Kürşad Tüzmen'le bir işadamının torununun düğününde karşılaşan Aydın Ayaydın'ın oğlu Gökhan Ayaydın Tüzmen'e saldırdı ve kafa attı.

hurriyet.com.tr'ye konuşan Kürşad Tüzmen, kavga ettiklerini doğruladı. ''Ben düğüne 22.30'da geldim. Otelin merdivenlerinden çıkarken 2 kişi arkamdan beni tuttu, bir kişi ise kafa attı'' diyen Tüzmen sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

''Bana habersizce saldırdılar. İki kişi tutarken bir kişi kafa attı. Ben yere düştüm. Kalkarken de kaçtılar. Bu planlı yapılmış bir olaydı. Kahpece bir olaydı. Ben çok iyiyim. İçerde biz bu olayı yaşarken babası Aydın Ayaydın da dışarda arabada bekliyordu. Benimle meseleleri varsa keşke beni dışarı çağırsalardı. Düğün sahibinin ne suçu vardı. Düğünü de mahvettiler. Tabii polis geldi hemen, orada durumu anlattık. Dava açıp açmama konusunu düşünüyorum şimdi.

Eskiden kurşun döktürüyordum nazara karşı şimdi kafa attırıyorum. Bir de Gökhan Ayaydın bir gazeteci arkadaşa demiş ki ben onun karısına asılıyormuşum. Beni herkes tanır. Asla böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu çok adice bir iftira. Bekleyip görelim bakalım neler olacak.''