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Belediye Meclisi üyesi 'Hollanda'ya tepki olarak' ineğini kesmekten vazgeçti

İneğini keseceğini açıklayan Hüseyin Avni Sipahi sosyal medyada tepki çekmişti

15 Mart 2017 18:49

Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz alarak Hollanda ineğini keseceğini açıklayan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, yazılı bir açıklama ile 'kesmekten vazgeçtiği ineğin çiftliğinde yaşamaya ve süt vermeye devam edeceğini' duyurdu. 

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik kriz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de gündemine geldi. Görüşmeler sırasında söz alan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Emirli’deki çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden birini keseceğini söylemişti. Sipahi, “Çok da güzel süt veriyordu ama bundan sonra kime süt verecekse versin. Allah onları bildiği gibi yapsın” demişti.

 

Başkan "Kestirmem" demişti

 

Hüseyin Avni Sipahi'nin ineğini kesme kararı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılaşmıştı. Tepkiler üzerine Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Sevgili kardeşim, ne Hollanda'nın faşistleşen iç siyasetine ne de ülkemizin iç siyasetine o ineğin kuyruğunu kurban ettirmem” demişti.

 

Tepkiler üzerine vazgeçti

 

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Hüseyin Avni Sipahi  “Bazı yurttaşlarımızın belediye başkanıma mesajları, Beşiktaş Belediye Başkanımız Av. Murat Hazinedar’ın "Ne Hollanda’nın faşistleşen iç siyasetine ne de ülkemizin iç siyasetine o ineğin kuyruğunu kurban ettirmem’’ tweeti ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin Konsolos için özür dilediğini söylemesinin ardından ben de Hollanda ineğimi kesmeyeceğimi, tekrar Hollanda’ya geri göndermeyeceğimi, ineğin çiftliğimde yaşamaya ve süt vermeye devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururum” şeklinde açıklama yaptı.

 

Portakal 'bıçaklayan' da oldu,
yanlış ülkeyi arayan da...

 

Hollanda'yı tepkiler ilginç eylemlere protesto edilmişti. İzmit'te Hollanda kraliyet ailesinin rengi turuncu olduğu için portakalı 'bıçaklayıp' suyunu sıkan bir grup portakal suyu içmişti. Yanlışlıkla ABD'deki Rotterdam Polis Merkezi'ni arayan binlerce kişi Tayyip Erdoğan'ın 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullandığı 'Dombıra' şarkısının yanı sıra Mehter Marşı ve ezan sesleri dinlettiği ortaya çıkmıştı.

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