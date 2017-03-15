29 bin nüfuslu küçük ABD kasabası Türkiye - Hollanda krizine nasıl dahil oldu?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde yer alan 29 bin 94 nüfuslu Rotterdam kasabası, Türkiye ile Hollanda arasında karşılıklı açıklamalarla büyüyen diplomatik krizin 'beklenmedik' kurbanı oldu.

Aile Bakanı Fatma Kaya'nın Rotterdam Konsolosluğu'na girişine izin vermeyen polis bakanı sınır dışı ederek Hollanda'yı protesto eden Türklere sert müdahalede bulundu. Hollanda polisini protesto etmek isteyen bir kişi, 'Rotterdam Polis Departmanı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısı 'Dombıra'yı dinletti.

Videonun sosyal medyada yaygınlaşmasının ardından binlerce kişi, numarasını Google'dan buldukları 'Rotterdam Polis Departmanı'nı arayarak Kuran sureleri, ezanlar ve Mehter Marşı dinletti.

Ancak sorun Google'da 'Rotterdam polisi' araması yapıldığında ilk sırada Hollanda Rotterdam'daki değil, New York Rotterdam'daki polis merkezinin numarasının çıkmasıydı.

Protesto videoları sosyal medyada hızla yayılırken Erdoğan'ın 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullandığı şarkı, Yeni Şafak gazetesinin Twitter hesabında da "EvetAvrupaTitriyor" başlığıyla yayınlandı. The Daily Dot'taki habere göre, Yeni Şafak editörleri uyarılara rağmen söz konusu tweeti 16 saat boyunca silmedi.

Rotterdam Polis Departmanı'ndan Jeffrey Collins, acil çağrı operatörlerinin cumartesi günü ne hakkında olduğunu bile bilmedikleri bir konu hakkında satte 900 telefon çağrısı aldıklarını söyledi. Collins, çağrıların kasabada bir güvenlik sorununa yol açmasa gelen telefonları durduramamaları nedeniyle tüm birimleri çalıştırmak zorunda kaldıklarını belirtti.