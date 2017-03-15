T24 LogoT24 Logo
Gündem

29 bin nüfuslu küçük ABD kasabası Türkiye - Hollanda krizine nasıl dahil oldu?

Hollanda'yı protesto etmek istediler, yanlışlıkla binlerce kez ABD'deki Rotterdam'ı aradılar

15 Mart 2017 17:19

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde yer alan 29 bin 94 nüfuslu Rotterdam kasabası, Türkiye ile Hollanda arasında karşılıklı açıklamalarla büyüyen diplomatik krizin 'beklenmedik' kurbanı oldu.

Aile Bakanı Fatma Kaya'nın Rotterdam Konsolosluğu'na girişine izin vermeyen polis bakanı sınır dışı ederek Hollanda'yı protesto eden Türklere sert müdahalede bulundu. Hollanda polisini protesto etmek isteyen bir kişi, 'Rotterdam Polis Departmanı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısı 'Dombıra'yı dinletti.

Videonun sosyal medyada yaygınlaşmasının ardından binlerce kişi, numarasını Google'dan buldukları 'Rotterdam Polis Departmanı'nı arayarak Kuran sureleri, ezanlar ve Mehter Marşı dinletti.

Ancak sorun Google'da 'Rotterdam polisi' araması yapıldığında ilk sırada Hollanda  Rotterdam'daki değil, New York Rotterdam'daki polis merkezinin numarasının çıkmasıydı.

Protesto videoları sosyal medyada hızla yayılırken Erdoğan'ın 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullandığı şarkı, Yeni Şafak gazetesinin Twitter hesabında da "EvetAvrupaTitriyor" başlığıyla yayınlandı. The Daily Dot'taki habere göre, Yeni Şafak editörleri uyarılara rağmen söz konusu tweeti 16 saat boyunca silmedi.

Rotterdam Polis Departmanı'ndan Jeffrey Collins, acil çağrı operatörlerinin cumartesi günü ne hakkında olduğunu bile bilmedikleri bir konu hakkında satte 900 telefon çağrısı aldıklarını söyledi. Collins, çağrıların kasabada bir güvenlik sorununa yol açmasa gelen telefonları durduramamaları nedeniyle tüm birimleri çalıştırmak zorunda kaldıklarını belirtti.

 

ETİKETLER

rotterdamabdtürkiyehollandatelefondombıra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24