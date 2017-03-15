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Politika

AKP'li vekil açıkladı; Hollanda Dostluk Grubu lağvediliyor

"Alacağımız kararlarda bunları da önümüze koyup, bazı adımları atmamız gerekiyor"

15 Mart 2017 17:10

TBMM Türkiye-Hollanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ertuğrul Soysal, bu hafta içinde dostluk grubunun lağvedileceğini açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye-Hollanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AKP Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Bakanlar Kurulu'nun, dostluk grubunun lağvedilmesi kararına ilişkin soruları yanıtladı.

AKP Grubu'nun alacağı karar doğrultusunda gereceğini yapacaklarını belirten Soysal, bu hafta içinde Yönetim Kurulu'nun istifa edip, dostluk grubunu lağvedeceklerini ifade etti.

Dostluk Grubu'nda muhalefetten de üyelerinin bulunduğunu, onlarla da konuşacağını anlatan Soysal, Bakanlar Kurulu'nun aldığı prensip kararı çerçevesinde birkaç gün içinde konuyu netleştireceklerini bildirdi.

Soysal, Türkiye'nin referandumdan sonra konumunun, dünyadaki, bölgesindeki, Avrupa'daki ağırlığının daha da iyi olacağını Avrupa'nın da gördüğünü vurgulayarak, "Malum ülkeler, büyüyen, gelişen, ilerleyen Türkiye görmek istemiyorlar. Avrupa'da, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamafobi artıyor" diye konuştu.

Hollanda'nın yaptığının kabul edilemeyeceğini, uluslararası hukuka karşı yapılan, nezaket kurallarının dışında bir hareket olduğunu vurgulayan Soysal, bunların karşılıksız kalmayacağını, misliyle cevap vereceklerini belirtti.

Hollanda ile Türkiye'nin ticari ilişkilerinin ileri safhada olduğunu, doğrudan yatırımların bulunduğunu anlatan Soysal, "Bizim de orada iş adamlarımız, çifte vatandaşlarımız var. Bunu da görmemiz lazım, 450- 500 bin soydaşımız var. Alacağımız kararlarda bunları da önümüze koyup, bazı adımları atmamız gerekiyor" dedi.

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TBMMTürkiyeHollandaParlamentolararası Dostluk GrubuErtuğrul Soysal

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