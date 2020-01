Belediye 1 milyon TL'ye kiraladığı yurtları bedelsiz olarak TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na tahsis etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulunda bulunduğu TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın da bulunduğu toplam 5 vakfa, 19 binayı bedelsiz olarak tahsis etti. CHP’li Meclis üyesi Erhan Aslaner, bu binalardan 3 tanesinin İBB mülkiyetinde olduğunu, geri kalan binaların kiralama yöntemiyle vatandaşlardan alındığını ve bu kiralama ve tahsislerin yurttaşlara maliyetinin 1 milyon TL olduğunu kaydetti.

DHA'dan Ezgi Çapa'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yurt olarak kullanılmak üzere TÜRGEV’e 6 bina daha tahsis etti. TÜRGEV’in yanı sıra Ensar Vakfı’na 7, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 4, Asitane Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na 1 ve İstanbul Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı’na 1 olmak üzere toplam 19 binanın bedelsiz olarak tahsisi yapıldı.

İBB Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda, Meclis’in ana gündemini oluşturan 2016 İstanbul Bütçesi’nin görüşüldüğü oturum öncesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TÜRGEV, Ensar Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Asitane Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ve İstanbul Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı arasında protokol yapılmasına karar verildi.

"Bedelsiz tahsis edilen binalar için 1 milyon TL harcandı"





İBB Meclisi’nde, ’Orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin ortak hizmet projesi’ adı altında, 6 adet bina yurt olarak kullanılmak üzere TÜRGEV’e tahsis edildi. Aynı oturumda görüşülen protokollerle, Ensar Vakfı’na 7, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 4, Asitane Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na 1 ve İstanbul Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı’na 1 olmak üzere toplam 19 bina bedelsiz tahsis edildi.



Meclis’te teklifin görüşülmesi sırasında söz alan CHP’li Meclis üyesi Erhan Aslaner, bu binalardan 3 tanesinin İBB mülkiyetinde olduğunu, geri kalan binaların kiralama yöntemiyle vatandaşlardan alındığını ve bu kiralama ve tahsislerin yurttaşlara maliyetinin 1 milyon TL olduğunu kaydetti.



CHP’li Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu ise tahsis edilen yerler arasında yapı yasağı getirilmiş alanlar olduğunu savunarak, "Öğrenci yurdu olarak verdiğiniz alan yapı yasağı olan alan. Başka bir alana bakıyorsunuz, yeşil alan. Başka bir alana bakıyorsunuz, konut alanı" diyerek, teklifin yeniden değerlendirmek üzere geri çekilmesini talep etti. Ancak teklif, AKP’li üyelerin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

TÜRGEV'e 6, Ensar Vakfı'na 7 yurt

TÜRGEV'e tahsis edilen taşınmazların listesi şöyle:



-Sarıyer Maslak Mahallesi, 4065 ada, 1 parsel sayılı yer. Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi Atatürk Oto Sanayi 53. Sokak, No:13.



-Üsküdar Ahmediye Mahallesi, 408 ada, 3 parsel. Ahmediye Mahallesi, Tunusbağı Caddesi, Kefçedede Sokak, No: 23.



-Fatih Balabanağa Mahallesi, 231 pafta, 918 ada, 96 parsel. Balabanağa Mahallesi, Büyükreşitpaşa Caddesi, No: 16.



-Şişli Kaptanpaşa Mahallesi, 10256 ada, 2 parsel. Kaptanpaşa Mahallesi, DarülacezeCaddesi, No: 12.



-Avcılar Gümüşpala Mahallesi, 19958 parsel, Gümüşpala Mahallesi, Şükrübey Durağı, E-5 yan yol, No: 140.



-Şişli Mecidiyeköy, 9123 ada, 29 parsel. Mecidiyeköy, Şehit Er Cihan Namlı Caddesi, No: 114/122.



Ensar Vakfı’na, Ataşehir, Büyükçekmece, Maltepe ve Şişli’den birer; Kartal’dan ise 2 taşınmaz tahsis edildi. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na ise Gaziosmanpaşa’dan 1, Üsküdar’dan da 3 olmak üzere toplam 4 taşınmaz tahsis edildi.

İBB Meclisi, Eylül ayında da, yurt olarak kullanılmak üzere kiraladığı 9 binadan 4’ünü TÜRGEV’e tahsis etmiş, diğer binalardan 2 tanesi Türkiye Gençlik Vakfı’na, birer tanesi de Ensar Vakfı, İstanbul Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na verilmişti.