T24 LogoT24 Logo
Gündem

Belediye 1 milyon TL'ye kiraladığı yurtları bedelsiz olarak TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na tahsis etti

5 vakfa, toplam 19 bina tahsis edildi

12 Kasım 2015 22:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulunda bulunduğu TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın da bulunduğu toplam 5 vakfa, 19 binayı bedelsiz olarak tahsis etti. CHP’li Meclis üyesi Erhan Aslaner, bu binalardan 3 tanesinin İBB mülkiyetinde olduğunu, geri kalan binaların kiralama yöntemiyle vatandaşlardan alındığını ve bu kiralama ve tahsislerin yurttaşlara maliyetinin 1 milyon TL olduğunu kaydetti.

DHA'dan Ezgi Çapa'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yurt olarak kullanılmak üzere TÜRGEV’e 6 bina daha tahsis etti. TÜRGEV’in yanı sıra Ensar Vakfı’na 7, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 4, Asitane Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na 1 ve İstanbul Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı’na 1 olmak üzere toplam 19 binanın bedelsiz olarak tahsisi yapıldı. 

İBB Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda, Meclis’in ana gündemini oluşturan 2016 İstanbul Bütçesi’nin görüşüldüğü oturum öncesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TÜRGEV, Ensar Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Asitane Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ve İstanbul Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı arasında protokol yapılmasına karar verildi. 

 

"Bedelsiz tahsis edilen binalar için 1 milyon TL harcandı"



İBB Meclisi’nde, ’Orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin ortak hizmet projesi’ adı altında, 6 adet bina yurt olarak kullanılmak üzere TÜRGEV’e tahsis edildi. Aynı oturumda görüşülen protokollerle, Ensar Vakfı’na 7, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 4, Asitane Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na 1 ve İstanbul Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı’na 1 olmak üzere toplam 19 bina bedelsiz tahsis edildi.

Meclis’te teklifin görüşülmesi sırasında söz alan CHP’li Meclis üyesi Erhan Aslaner, bu binalardan 3 tanesinin İBB mülkiyetinde olduğunu, geri kalan binaların kiralama yöntemiyle vatandaşlardan alındığını ve bu kiralama ve tahsislerin yurttaşlara maliyetinin 1 milyon TL olduğunu kaydetti. 

CHP’li Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu ise tahsis edilen yerler arasında yapı yasağı getirilmiş alanlar olduğunu savunarak, "Öğrenci yurdu olarak verdiğiniz alan yapı yasağı olan alan. Başka bir alana bakıyorsunuz, yeşil alan. Başka bir alana bakıyorsunuz, konut alanı" diyerek, teklifin yeniden değerlendirmek üzere geri çekilmesini talep etti. Ancak teklif, AKP’li üyelerin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

 

TÜRGEV'e 6, Ensar Vakfı'na 7 yurt

 

TÜRGEV'e tahsis edilen taşınmazların listesi şöyle:

-Sarıyer Maslak Mahallesi, 4065 ada, 1 parsel sayılı yer. Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi Atatürk Oto Sanayi 53. Sokak, No:13.

-Üsküdar Ahmediye Mahallesi, 408 ada, 3 parsel. Ahmediye Mahallesi, Tunusbağı Caddesi, Kefçedede Sokak, No: 23.

-Fatih Balabanağa Mahallesi, 231 pafta, 918 ada, 96 parsel. Balabanağa Mahallesi, Büyükreşitpaşa Caddesi, No: 16.

-Şişli Kaptanpaşa Mahallesi, 10256 ada, 2 parsel. Kaptanpaşa Mahallesi, DarülacezeCaddesi, No: 12.

-Avcılar Gümüşpala Mahallesi, 19958 parsel, Gümüşpala Mahallesi, Şükrübey Durağı, E-5 yan yol, No: 140.

-Şişli Mecidiyeköy, 9123 ada, 29 parsel. Mecidiyeköy, Şehit Er Cihan Namlı Caddesi, No: 114/122.

Ensar Vakfı’na, Ataşehir, Büyükçekmece, Maltepe ve Şişli’den birer; Kartal’dan ise 2 taşınmaz tahsis edildi. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na ise Gaziosmanpaşa’dan 1, Üsküdar’dan da 3 olmak üzere toplam 4 taşınmaz tahsis edildi.

İBB Meclisi, Eylül ayında da, yurt olarak kullanılmak üzere kiraladığı 9 binadan 4’ünü TÜRGEV’e tahsis etmiş, diğer binalardan 2 tanesi Türkiye Gençlik Vakfı’na, birer tanesi de Ensar Vakfı, İstanbul Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na verilmişti. 

ETİKETLER

türgevensar vakfıaziz mahmut hüdayi vakfıistanbul büyükşehir belediyesiyurt tahsisi

İlgili Haberler

TÜRGEV, tarihi külliyeyi otoparka çevirdi!

CHP'li Eren Erdem: Geçmişte CHP'nin camileri ahır yaptığını iddia eden anlayış, camileri, külliyeleri otopark yaparken kendi tutarsızlığını da ortaya koymaktadır

TÜRGEV'e 18 Mart Üniversitesi'nde 18 bin metrekarelik alan verildi!

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin sınırları içerisinde bulunan 18 bin 438 metrekarelik alan, 30 yıllığına TÜRGEV’e tahsis edildi

İBB, öğrenci yurdu yapmak için kiraladığı 9 binadan 4'ünü TÜRGEV'e tahsis etti

CHP'li meclis üyeleri, binaların Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu vakfa verilmesine hakkında red oyu kullandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24