İBB, öğrenci yurdu yapmak için kiraladığı 9 binadan 4'ünü TÜRGEV'e tahsis etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere kiraladığı 9 binadan 4'ü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜRGEV'e tahsis edildi. Red oyu kullanan CHP'li üyeler, "Büyükşehir Belediyesi TÜRGEV'in bir finansörü haline gelmiş bulunmaktadır. Kamu kaynaklarının bu şekilde vakıflara aktarılması vicdanınıza sığıyorsa bizim söyleyecek fazla bir şeyimiz yok" dedi.

DHA'dan Ezgi Çapa'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kurban Bayramı'ndan önceki son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB'nin öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere kiraladığı 9 binadan 4 tanesi TÜRGEV'e yurt yapılması amacıyla tahsis edildi. Diğer binalardan 2 tanesi Türkiye Gençlik Vakfı'na, birer tanesi de Ensar Vakfı, İstanbul Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na yine yurt yapılması amacıyla tahsis etti.

Yurt yapılması amacıyla Şişli'de 2 bina ile Avcılar ve Fatih'te bulunan birer binanın TÜRGEV'e tahsis edildiği oturumda CHP red oyu kullandı. Oturumda söz alan CHP'li Hukuk Komisyonu üyesi Av. Erhan Aslaner, Kredi Yurtlar Kurumu'na paralel bir yapı oluşturulduğunu, bu yapının da TÜRGEV olduğunu savundu. Aslaner "Büyükşehir Belediyesi TÜRGEV'in bir finansörü haline gelmiş bulunmaktadır. Kamu kaynaklarının bu şekilde vakıflara aktarılması vicdanınıza sığıyorsa bizim söyleyecek fazla bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı. CHP'nin itirazına AKP sıralardan herhangi bir yanıt gelmedi.

Meclis Komisyon Raporu'na göre tahsis edilen binaların tam listesi şöyle:

1. Şişli Dereboyu Caddesi No:114 adresinde bulunan ve İBB tarafından kiralanan binanın, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın kullanımına sözleşme süresince tahsis edildi.

2. Avcılar eski Londra asfaltı Caddesi No:142 adresinde bulunan ve İBB tarafından kiralanan binanın, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın kullanımına sözleşme süresince tahsis edildi.

3. Fatih Cemal Yener Tosyalı Caddesi No:10/A adresinde bulunan ve İBB tarafından kiralanan binanın, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile, İstanbul Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı'nın kullanımına sözleşme süresince tahsis edildi.

4. Üsküdar Libadiye Caddesi Coşkun Sokak No: 31 adresinde bulunan ve İBB tarafından kiralanan binanın, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın kullanımına sözleşme süresince tahsis edildi.

5. Maltepe Karayolları Caddesi No:34 adresinde bulunan, 15840 ada, 17 parsel sayılı İBB mülkü taşınmazın, orta ve yükseköğrenim öğrencilerine konaklama hizmeti sağlamak amacıyla, Ensar Vakfı'nın kullanımına 10 yıl süreyle tahsis edildi.

6. Fatih Büyük Reşit Paşa Caddesi No:12 adresinde bulunan, İBB tarafından kiralanan taşınmazın, orta ve yükseköğrenim öğrencilerine konaklama hizmeti sağlamak amacıyla Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 'nın kullanımına sözleşme süresince tahsis edildi.

7. Şişli Darülaceze Caddesi No:12 adresinde bulunan, İBB tarafından kiralanan taşınmazın, orta ve yükseköğrenim öğrencilerine konaklama hizmeti sağlamak amacıyla Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın kullanımına sözleşme süresince tahsis edildi.

8. Sarıyer Büyükdere Caddesi 53. Sokak No:13 adresinde bulunan, İBB tarafından kiralanan taşınmazın, orta ve yükseköğrenim öğrencilerine konaklama hizmeti sağlamak amacıyla Türkiye Gençlik Vakfı'nın kullanımına sözleşme süresince tahsis edildi.

9. Üsküdar Tunusbağı Caddesi Kefçedede Sokak No:23 adresinde bulunan, İBB mülkü taşınmazın, orta ve yükseköğrenim öğrencilerine konaklama hizmeti sağlamak amacıyla, Türkiye Gençlik Vakfı'nın kullanımına, 10 yıl süreyle tahsis edildi.