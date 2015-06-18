TÜRGEV, tarihi külliyeyi otoparka çevirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 300 yıllık tarihi Damat İbrahim Paşa Camii Külliyesi'nin çatısına otopark yaptırdı.

CHP Heyeti, Fatih Şehzadebaşı Caddesi üzerindeki Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nin yanında bulunan ve TÜRGEV'e verildiği iddia edilen otopark alanında incelemelerde bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekilleri Eren Erdem ve Ali Şeker ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Başkanı Ertuğrul Gülsever ve Meclis Üyesi Ayşegül Okumuş Görgü, otoparkın ön cephesinde yer alan sıralı dükkanları işleten esnafla görüştü. Milletvekillerine arazinin TÜRGEV'e ait olduğunu söyleyen esnaf, kepenk, tabela ve klima gibi nedenlerle rahatsız edildiklerini öne sürdü.

'Geçmişte CHP'nin camileri ahır yaptığını iddia eden anlayış külliyeleri otopark yapmaktadır'

Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nin yanında otopark olarak kullanılan alanda inceleme yapan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, “Malum zihniyet camileri otopark yapmıştır. Geldiğimiz noktada, camiler, mescitler, ibadethaneler ticarethaneye dönüştürülmüştür. Bu mukaddes mekanların TÜRGEV tarafından kazanç elde edilen alanlara dönüştürülmesi adına açılımlar yürütülmektedir" diye konuştu.

Erdem, külliyenin duvarına bitişik otopark yapılmasının Tarihi Eserleri Koruma Kanunu ile çeliştiğini vurgulayarak, “Geçmişte CHP'nin camileri ahır yaptığını iddia eden anlayış, camileri, külliyeleri otopark yaparken siyaseten kendi tutarsızlığını da ortaya koymaktadır" dedi. Eren Erdem, geçen hafta CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam tarafından İBB Meclisi'ne taşınan konuyu TBMM'ye de götüreceklerini duyurdu.

'Önergeye yanıt alamadık'

Çevre esnafını ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de, “Buradaki işletmecilerden, buranın TÜRGEV'e verildiğini öğreniyoruz. Verdiğimiz soru önergesine İBB'nin cevap vermemesi ve buradaki işletmecilerin TÜRGEV ile ilişkiyi kabul etmeleriyle, buranın TÜRGEV'e verildiğini anlıyoruz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP Grup Başkanı Ertuğrul Gülsever ise Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen önergeye henüz bir yanıt alamadıklarını söyledi.