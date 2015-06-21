TÜRGEV'e 18 Mart Üniversitesi'nde 18 bin metrekarelik alan verildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulunda olduğu TÜRGEV, üniversite gençliğine el attı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin sınırları içerisinde bulunan 18 bin 438 metrekarelik alan, 30 yıllığına TÜRGEV’e tahsis edildi.

Taraf gazetesinden Aynur Yazıcı'nın haberine göre 25 Aralık soruşturmasına konu olan TÜRGEV, devlete ait arazilerden üniversitelere konum açısından en uygun durumdaki arazileri tespit ediyordu. Artık TÜRGEV’in üniversitelere ulaşım ve konum olarak en uygun kupon arazi bulmasına gerek kalmadı. Çünkü üniversite kampüsleri doğrudan TÜRGEV’e tahsis edilmeye başlandı. Bunun örneklerinden bir tanesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde yaşandı.

Taraf’ın ulaştığı belgelere göre devir işlemi şöyle gerçekleşti: Çanakkale Valiliği, mülkiyeti Hazine’ye ait olan ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin kullandığı 74 bin metrekarelik alanın içerisindeki 18 bin 438 metrekarelik alanın TÜRGEV tarafından talep edildiğini Maliye Bakanlığı’na iletti. Söz konusu alanın üniversite ve yüksekokul alanı olarak ayrıldığı belirtilen yazıda, alanın yurt binasına engel teşkil etmeyeceği belirtildi. Valiliğin görüşü daha sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ne soruldu. Üniversite, 18 bin metrekarelik alan içerisinde yurt yapılmasında “kamu yararı olduğu” gerekçesiyle bakanlığa olur verdi.

TÜRGEV’İN Arazinin devri Başbakanlığa da soruldu. Başbakanlık, arazinin TÜRGEV’e verilmesinin “uygun” olacağı yönünde görüş bildirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye eski Müsteşarı Naci Ağbal ve Genel Müdür Abdullah Kaya’nın imzasının olduğu yazıda, TÜRGEV’in “vergi muafiyeti tanınan” vakıflar kapsamına alındığı vurgulandı. Bakanlık 2013 tarihli yazısında, 18 bin 438 metrekarelik alanın üniversite tahsisinden alınarak, öğrenci yurdu yapılmak amacıyla 30 yıl boyunca TÜRGEV’e verilmesine karar verdi. Bakanlık yazısında, yurt yeri için devlete ödenmesi gereken kira bedelinin ise aylık 3 bin 500 lira olacağını ifade etti.

Taraf’a konuşan kaynaklar ise, TÜRGEV’in devlet üniversitelerinin kampüslerde yurt açarak, yurt konusunda üniversite öğrencilerini kendisine bağımlı hale getirmeyi hedeflediğini vurguluyor. Kaynaklar, TÜRGEV yurtlarının üniversitelerin bir parçası olmasının sağlanmaya çalışıldığını ve öğrencilerin maddi nedenlerle TÜRGEV’in yurtlarına gitmek zorunda bırakıldığını belirtiyor.