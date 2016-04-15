Belçikalı sporculara Rio Olimpiyatları öncesi seks uyarısı

Belçika, Brezilya'nın Rio de Jenerio kentinde yapılacak 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporculara Zika virüsüne yakalanma riski nedeniyle cinsel ilişki uyarısında bulundu.

Belçika Olimpiyat Komitesi, sporculardan Brezilya'da bulundukları süre ve sonraki 6 ay içinde mümkünse seks yapmamalarını istedi. Yapanların ise, mutlaka korunması gerektiğini vurguladı.

Belçika, ilk kez bir uluslararası spor organizasyonu öncesi sporcularına seks uyarısı yapıyor.

Olimpiyat kafilesinin sağlık sorumlusu Johan Ballemans, bu uyarının, Güney Amerika ve Karayipler'de yoğun biçimde görülen Zika virüsünün yayılmasına engel olmak için yapıldığını söyledi.

Brezilya, özellikle hamile kadınlar ve bebekleri için büyük bir tehdit oluşturan Zika virüsünün en fazla görüldüğü ülkelerden.

Sivrisineklerin taşıdığı ve cinsel ilişki yoluyla da bulaşabilen Zika virüsü nedeniyle, bugüne kadar Brezilya'da yaklaşık 5 bin bebek normalden küçük kafa boyutlarıyla doğdu.

Ballemans, Zika virüsü konusunda durumun sanılandan daha ciddi olduğunu söyleyerek olabildiğince katı önlemler alınmasının zorunluğuna işaret etti.

Ballemans, 5 - 21 Ağustos tarihlerinde yapılacak olimpiyat oyunları ve sonrasındaki 6 ay içinde dikkatli olmaları konusunda bütün kafilenin uyarıldığını belirtti.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de, benzer uyarılarda bulunmuştu.

Bu virüse karşı henüz herhangi bir tedavi ve aşı yok.

Bu nedenle hamile olan ya da kısa sürede bebek yapmayı planlayan kadınların başta Brezilya olmak üzere Zika virüsünün görüldüğü ülkelere seyahat etmemesi tavsiye ediliyor.