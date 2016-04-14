Zika virüsünün tehlikeleri kanıtlandı



Zika virüsünün anne karnındaki bebekte mikrosefali (kafatası deformasyonu) hastalığına yol açtığı Amerikan Sağlık Kurumu (CDC) tarafından kanıtlandı. Latin Amerika ülkelerinde hızla yayılan tropikal virüsün kafatası deformasyonuna yol açtığından şüphe edilmekteydi, ancak bu şimdiye kadar kanıtlanamamıştı.

Mikrosefali gelişme ve akli bozukluklara neden olabiliyor. Amerikan Sağlık Kurumu başkanı Tom Frieden virüsün sanıldığından çok daha tehlikeli olduğunu ve hastalıkla bağlantısının kanıtlanmış olmasının virüsle mücadelede dönüm noktası olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Zika'nın mikrosefaliye yakalanma ihtimalini hangi oranda arttırdığı ise bilinmiyor. Amerikalı uzmanlarca, her virüse yakalanma vakasının otomatikman sağlık bozukluğuna yol açması gerekmediğini belirtiyorlar. Tom Friden virüs taşıyan birçok kadının dünyaya sağlıklı çocuk getirdiğini belirtti.

‘New England Journal of Medicine' dergisinde yayınlanan araştırmada virüsle hastalık arasındaki bağlantının tek bir kanıtı olmadığı ve birçok araştırmadan elde edilen sonuçlar zincirinin uzun çalışmalar sonunda bu neticeyi ortaya çıkardığı belirtiliyor. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtilen makalede hamilelere Zika virüsünün yaygın olduğu bölgelere gidilmemesi, virüsün sivrisineklerden ve cinsi temas yoluyla geçmesini önleyici yöntemlerin uygulanması tavsiye ediliyor.

Zika yayılıyor

Zika virüsünün en yaygın olduğu ülkelerin başında Brezilya geliyor. 50 ülkede teşhis edilen virüsün bir milyondan fazla hastalığa sebebiyet verdiği, Brezilya'da 1113 mikrosefali vakasına rastlandığı ve 189 annede Zika virüsünün teşhis edildiği açıklandı.

Zikanın doğumdan sonra da sağlık problemleri doğurabileceğini belirten araştırmacı Stevens Rehen, sinir hücrelerinin zarar görmesinin ilerde körlük ve ölümle sonuçlanan felce yol açabileceğini söyledi. Zika virüsü, aynı zamanda Deng hummasının virüsünü de taşıyan ‘Aedes Aegypti' cinsi sivrisinek tarafından bulaştırılıyor.

Enfeksiyon yüzde 80 oranında hafif ve hastanın hissetmeyeceği şekilde geçiyor. Zikanın arazları vücutta kızarma ile baş ve eklem ağrısı şeklinde kendini gösteriyor. Virüsün henüz aşısı bulunmuyor.